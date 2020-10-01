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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-10-01 17:27:22 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,7630 7,7640 7,7630 7,7640
Avro 9,0820 9,0830 9,1150 9,1160
Sterlin 9,9780 10,0300 9,9800 10,0300
İsviçre Frangı 8,4030 8,4450 8,4390 8,4820
ANKARA
ABD Doları 7,7330 7,8130 7,7330 7,8130
Avro 9,0420 9,1220 9,0750 9,1550
Sterlin 9,9180 10,1280 9,9200 10,1300

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