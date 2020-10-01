Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,7630
|7,7640
|7,7630
|7,7640
|Avro
|9,0820
|9,0830
|9,1150
|9,1160
|Sterlin
|9,9780
|10,0300
|9,9800
|10,0300
|İsviçre Frangı
|8,4030
|8,4450
|8,4390
|8,4820
|ANKARA
|ABD Doları
|7,7330
|7,8130
|7,7330
|7,8130
|Avro
|9,0420
|9,1220
|9,0750
|9,1550
|Sterlin
|9,9180
|10,1280
|9,9200
|10,1300