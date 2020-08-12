Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,2340
|7,2350
|7,3020
|7,3030
|Avro
|8,5150
|8,5160
|8,5970
|8,5980
|Sterlin
|9,4780
|9,5260
|9,5130
|9,5610
|İsviçre Frangı
|7,9120
|7,9520
|8,0100
|8,0510
|ANKARA
|ABD Doları
|7,2010
|7,2840
|7,2720
|7,3520
|Avro
|8,4750
|8,5550
|8,5570
|8,6370
|Sterlin
|9,4180
|9,6280
|9,4530
|9,6630