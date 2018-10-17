Dönmez, enerji dağıtım şirketlerini uyardı: Gerekeni yaparız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Enerji Tüketici Zirvesi”nde yaptığı konuşmada, Türkiye’de 54 milyon elektrik ve doğal gaz abonesi, 23 milyon petrol ve akaryakıt tüketicisi ile tahmini 5 milyon kömür kullanan hane ve sanayi ile toplamda 80 milyonun biraz üzerinde noktaya hizmet veren şirketlerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilişkili olduğunu söyledi.

‘Tüketici aslında çok güçlü’

Dönmez, verimlilik konusunun artık daha fazla gündeme geleceğinin altını çizerek, “Tüketici aslında çok güçlü. Bu konudaki bilinçlendirme ve farkındalık projeleriyle akılcı kullanımı hayatımızın her aşamasına uygulamalıyız” dedi. Dağıtım şirketlerine de büyük görevler düştüğünü vurgulayan Dönmez, bu şirketlerin tüketicinin enerji verimliliği konusunda daha fazla bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı. Dönmez, “Vatandaş memnuniyeti ne kadar yüksek olursa şirketin değeri ve saygınlığı da o ölçüde artar. Aksi durumda şirketin değeri düşer ve Bakanlık olarak vatandaşa verdiğimiz sözü yerine getiremediğimiz için biz de bu noktada gerekeni yaparız” uyarısında bulundu.

34 bin başvuru geldi

Bakanlığın tüketicilerle ilişkilerde izleme, denetim ve iletişimden oluşan 3 ayaklı bir stratejisi olduğunu ve kurumlara gelen öneri ile şikayetleri her ay izlediklerine belirten Dönmez, tüketicinin durumunu dikkate aldıklarına söyledi. Dönmez, bu yılın ilk 10 ayında sadece Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne elektrik ve doğalgazla ilgili yaklaşık 34 bin başvuru geldiğini belirterek, “Tüketicilerimizin rahatsız olduğu yerlerde düzenlemeler yapıyoruz. Hizmet kalitesinin artması için Türkiye’yi diğer ülkelerle kıyaslıyoruz. Tüketici refahını dengede tutmaya çalışıyoruz” dedi.