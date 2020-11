Dönemin tanıkları KKTC'nin kuruluş sürecini anlattı

Eski Bakan Mehmet Bayram: - "Mecliste 41 kişi cumhuriyetin ilanı için el kaldırdı ve oy birliğiyle ilan edildi. KKTC'nin ilan edilmesi, atılması gereken bir adımdı" - Eski Bakan ve yargıç Recep Gürler: - "KKTC'nin bugüne gelişinde birçok engeli birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde aştık. Her zaman minnettar olduğumuz, her derdimize deva olan, ana vatanımız ve Türk milletiyle birlikte her engeli aşarak bu günlere gelebildik"