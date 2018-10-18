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Domatesten müjdeli haber! Fiyatlar düşecek

Antalya'nın Aksu ilçesinde üretilen domatesin pazar piyasasına girmesiyle birlikte tezgahlarda 9-10 TL'den alıcı bulan domatesin 2-3 TL'ye kadar düşmesi bekleniyor.

18 Ekim 2018 Perşembe 10:45
Domatesten müjdeli haber! Fiyatlar düşecek

Antalya’da örtü altı üretimin önemli merkezleri arasında bulunan Aksu ilçesinde çiftçiler, binlerce dönüm alan üzerinde yetiştirdikleri domateslerin hasadına başladı. İlçede her yıl yetiştirilen milyonlarca ton domates bir yandan iç piyasada üreticinin daha ucuz domatese ulaşmasını sağlarken diğer taraftan da özellikle Rusya ihracatında ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. İlçede üretilen domateslerin pazar piyasasına girmesiyle birlikte, tezgahlarda 9-10 TL'den alıcı bulan domatesin fiyatının 2-3 TL'ye kadar düşmesi bekleniyor. Öte yandan çiftçiler 2-3 TL’ye domates satmaları durumunda bu kez zarar edeceklerini belirtti.

"10 TL olan domates fiyatları düşer"

Dünyanın gözünün ilçede üretilen domatesler üzerinde olduğunu belirten çiftçi Mustafa Güvendiren, "Buradan üretilecek domatesler ile pazar fiyatları düşebilir. İlçemizde milyonlarca ton domates üretiliyor. Domates pazarda 2-3 TL’den satıldığı zaman çiftçi zarar eder. Biz kazanamayız. Domateslerimiz yakın zamanda piyasaya sürülecek. Şu anda pazarda 9-10 TL olan domates fiyatları düşer. Bizim maliyetlerimiz de çok yükseldi. Domatesin fiyatının yüksek olmasının komisyoncu ile alakası yok. Komisyoncu bizim malımızı pazarlıyor. Eskiden pazarcı 1 TL’den aldığı domatesi 1 lira 20 kuruşa satıyordu. Şimdi ise devletimiz serbest piyasa ekonomisi uyguladı. Pazarcı 1 TL’den aldığı domatesi 5 TL’ye satıyor. Bir dönüm domatesin maliyeti 12 bin TL’yi buluyor. Bu geçen yıl 5 bin TL’ydi" açıklamasını yaptı.

"Domatesin 10 TL olmasını ben de istemiyorum"

50 yıldır çiftçilik yapan Mehmet Kurtan ise, "Geçen yıl yaptığım masrafın 2-3 mislini yaptım. Bu şekilde biz de para kazanmayız. Domates fiyatı düşüyor. Bundan sonra da düşmeye devam eder. Bu fiyatlar devam etmez" dedi. Domatesin şu andaki fiyatının çiftçiyi memnun ettiğini belirten çiftçi Süleyman Kurtan ise, "Fiyatlar şu anda domates olmadığı için yüksek. 1 ya da en geç 2 ay sonra domates çoğalacak ve fiyatalar da düşecek. 2 TL’nin altına düştüğü zaman bizi kurtarmıyor. Zaman gelecek ülkemizde insanlar domatesi Avrupa’da olduğu gibi tane ile tüketecek. Pazarda domatesin 10 TL olmasını ben de istemiyorum. Ben halde 2 TL’ye satarım. Ama benim de girdilerim ucuzlasın. Ben 2 TL’ye hatta 1,5 TL’ye domates satmaya razıyım. Ama girdilerim çok yüksek. En kısa zamanda bize destek verilmesi gerekir. Bizler komisyonlar olmadan kime domates vereceğiz. Bunların kaldırılması çözüm değil. Bazen mahalleye gelen tüccarlar bile bizi kandırıyor" açıklamasını yaptı.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 10:45
  1. Antalya
  2. Aksu
  3. Domates
  4. domates fiyatları

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