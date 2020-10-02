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Ekonomi Dolar/TL, 7,77 seviyesinden işlem görüyor
Ekonomi

Dolar/TL, 7,77 seviyesinden işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-02 10:16:38 -
Dolar/TL, 7,77 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,7730'dan işlem görüyor.

Dün, en düşük 7,6346, en yüksek 7,7806 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 7,7495'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 üzerinde 7,7730'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 9,1250'den, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 10,0060'tan satılıyor.

Dolar endeksi, yatay bir seyirle 93,8 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1735 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) Kovid-19'a yakalanması sonrası seçim sürecinin nasıl etkileneceğinin takip edileceğini belirterek, özellikle Avrupa'da artan vaka sayıları nedeniyle tekrar gündeme gelen tedbirlerin küresel risk iştahını törpülediğini ifade etti.

Jeopolitik gelişmeler, Kovid-19 aşısı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyleyen analistler, bugün yurt içinde dış ticaret, ABD'de açıklanacak eylül ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar ve Avro Bölgesinde Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.

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