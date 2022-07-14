Dolar yağacak! Arap ülkesinin bakanı duyurdu: Türkiye'ye yatırım yapmak için 10 milyar dolar ayırdık

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) heyetlerinin katılımıyla düzenlenen yatırım çalıştayında, sanayi, yenilenebilir enerji, petrokimya, gıda, e-ticaret, savunma, otomotiv ve havacılık sektörlerindeki iş birliği fırsatları ele alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, çalıştay, Bakan Mustafa Varank'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi.

Çalıştaya, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile Bakan yardımcıları Hasan Büyükdede ve Mehmet Fatih Kacır ile iş insanları katıldı. BAE heyetinde ise Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan Ahmed Al Jaber, Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani Al Zeyoudi, Halk Eğitimi ve İleri Teknolojiden Sorumlu Devlet Bakanı Sarah Al Amiri ile ülkenin önde gelen yatırım fonları ve şirketlerinin yöneticileri yer aldı.

Çalıştayda sanayi, yenilenebilir enerji, petrokimya, gıda, e-ticaret, savunma, otomotiv ve havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlar ve şirketlerin temsilcileri ile BAE'nin önde gelen şirketleri arasında potansiyel iş birliği imkanları da değerlendirildi.

Çalıştayın ardından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, toplantının detaylarına ilişkin bilgi verdi.

BAE ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geçmişi değerlendirildiğinde gerçekleştirilen görüşmelerin iki ülke açısından önemli olduğunu ifade eden Gültepe, şunları kaydetti:

"Çalıştaya Türkiye'den katılan çok sektör var. Onların tarafından da ağırlıklı enerji ve dijitalleşme konularında daha fazla iş yapma ve yatırım yapma noktalarında görüşmeler yapıldı. Her sektör kendini anlattı, iş birlikleri ele alındı. Özellikle BAE Bakanı bundan sonraki yatırım ve çalışmalarda çok daha iyi iş birliği yapacağını, bu toplantıları rutin haline getireceklerini aktardı. Türkiye ile BAE'nin ilişkilerinin karşılıklı artacağı ve ihracat hacminin, karşılıklı alım ve satımların daha yukarı çıkma noktasında iş birliği yapıldı. Bundan sonra bu çalıştaylar devam ederse, şu anda 5-5,5 milyar dolar olan ihracatımızı 10 milyar dolara çıkarmamak elde değil."

"BAE Bakanı 10 milyar dolarlık Türkiye'de yatırıma yönelik bütçe ayırdıklarını söylediler"

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, 2 ülkeden bakanların katılımıyla düzenlenen toplantının, Türkiye ile BAE arasındaki iş fırsatları, yenilikçi teknolojiler ve potansiyel yatırım alanları, sanayi 4.0 dahil çok sayıda alanı kapsadığını dile getirdi.

Kibar, "BAE Bakanı 10 milyar dolarlık Türkiye'de yatırıma yönelik bütçe ayırdıklarını söylediler. Alakadar oldukları değişik sektörler var. Önümüzdeki süreçlerde ikili müzakerelerde bir takım fırsatların ortaya çıkacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi Zeynep Bodur Okyay, iş birliğinin her zaman çok faydalı olduğunu belirterek, çalıştayda Türkiye sanayisini temsil eden katılımcıların yer aldığını bildirdi.

BAE'nin bölge olarak dünya ticaretinde önemli olduğuna işaret eden Okyay, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye gibi enerji konusunda dışa bağımlı bir ülkenin mutlaka daha derin ilişkiler kurup, fırsatları değerlendirmesi gerek. Özellikle yeni dönemde, yenilenebilir enerji gibi fırsatları birlikte yapabilmek önemli olabilir. Türkiye'de de cari açık nedeniyle yapmak istediğimiz bir takım dönüşümler var, bunlar da büyük projeler ve finansman istiyor. İlgi olursa oralarda da birlikte çalışılabilir. Toplantıda karşılıklı ilişkiler üzerinde görüşler beyan edildi."

Okyay, ikili görüşmelerde de firma özelinde konuların ele alınacağını söyledi.

Getir Kurucusu Nazım Salur ise çalıştaya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"2 ülke arasında yeni bir dönemin başladığını teyit eden bir görüşme oldu. Ciddi bir BAE delegasyonunun Türkiye'de değişik alanlarda yatırım iştahının olduğunu, Türk iş insanları gördü. Birçok değişik sektörden firma buradaydı. Buradaki prosedürel bir görüşmeden ziyade sıcak bir görüşme olarak geçti. Bunların meyvesini önümüzdeki günlerde, aylarda alacağımızı düşünüyorum."