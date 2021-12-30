Dolar ve altın fiyatlarına dikkat! Dolar ve altın için İslam Memiş'ten kritik uyarı: 3 aylık sürece dikkat

Kur korumalı TL mevduat hesabı ve yastık altı yatırımlara yönelik altın hesapları için yapılan düzenleme ekonomi gündeminde konuşulmaya devam ediyor. 11 TL seviyesinde seyreden dolar için 'dolar yükselecek mi, düşecek mi' sorusu vatandaşın gündeminde. Peki ekonomi yönetiminin yakından takip ettiği dolar fiyatı hangi seviyelerde oynar? Dolar yükselir mi? 2022 için yatırımcıların hangi fiyat aralığı için hazırlıklı olmalı. Altın ve para piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber’de açıklamalarda bulundu.

Uzun vadeli yatırımcılar bu yıl da kazandı

Uzun vadeli yatırımcının bu yıl da kazandığını söyleyen İslam Memiş, “Özellikle bankadan kredi kullanmayarak, tanıdıkların paralarını emanet paralarıyla alım satım yapmayanlar veya varlıkları üzerinde kısa vadeli işlem yapmayanlar yine kazanmış oldu.” dedi. Küçük yatırımcıların emanet para ile bankadan çektikleri kredi ile kısa vadede 'zengin olurum' hayalıyla hareket ederek zarar ettiğini belirten Memiş, uzun vadeli yatırım konusunda uyarılarda bulundu.

2022 de enflasyon yılı olacak küçük yatırımcı ne yapmalı?

Enflasyonu unutan dünya ekonomilerinin 2021 yılında yeniden hatırladığına dikkat çeken Memiş, "2022 yılında sanırım enflasyon rakamları yine yükselmeye devam edecek" dedi. Memiş, enflesyonist ekonomide küçük yatırımcıya şöyle önerilerde bulundu,

“Bu süreçte küçük yatırımcıların genelde 2021, 2022 derken mümkün olduğunca yine uzun vadeli düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Uzun vadeli bir yatırımcı olması gerektiğini düşünüyorum. Eğer varlıklar üzerinden alım satım yapmaz ise sepet yapmanın ne demek olduğunu öğrenirse ve bu şekilde yoluna devam ederse zarar etmeden yılı tamamlayacak. Özellikle sepet yapmak nedir? Elimde dövizimde olsun, altınımda olsun, gümüşümde olsun, kripto paramda olsun yani neye yatırım yaparsanız yapın. Mutlaka bir sepet yapın. Ve işlemlerinizi kısa vadeli düşünmemeniz gerekiyor."

Memiş, Kur Koruma Mevduat hesaplarının sepet oluşturmak için güzel bir örnek olduğunu belirterek şöyle konuştu,

"Devlet, döviz fiyatları emtiya fiyatları yükselse de senin garantin benim diyor. Bunda çok güzel bir avanaj var eğer üç beş aylık bir yatırım düşünen varsa bunu değerlendirmesi gerekiyor. Ama diğer yandan ben bir yıllık yatırımcıyım benim fiyatlarla işim yok benim miktarla işim var diyen yatırımcılar, o yatırım çeşitliliği yine kendi tercihiyle alakalıdır. Kimi insanlar altın almayı sever kimi insanlar gümüş almayı sever kimi insanlar döviz almayı sever ama her ne yatırım aracına yatırım yapıyorsanız yapın mutlaka yüzde 25’lik dilimlerle hepsinden karışık olmalıdır."

Dolar güçlenecek, ons altın baskılanacak

2022 yılında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz arttırım sürecini başlatacağını, bunun da piyasalarda dalgalanmalara neden olacağını hatırlatan Memiş, "Yani doların uluslararası piyasalarda güçlü duruşunu koruyacağı bir döneme işaret ediyor. Demek ki Ons altına bir baskılanma süreci başlar. Bu da elinde doları olan altını daha ucuza alacak anlamı taşıyor" dedi.

'Hata olur'

Döviz kurlarında ve altın fiyatında direnç seviyelerinin test edildiğini yukarı yönlü harekertlerin görüldüğüne dikkat çeken İslam Memiş, "Geçen hafta ki uyarılarımızı dikkate almayan vatandaşlar tutupta bugünkü seviyelerden yine panik alımı yaparlarsa yine hata edecekler. Çünkü önümüzdeki haftadan sonra tekrar bir düşüş trendi başlayabilir. Bu sefer yüksekten aldığı için yine zarar etmiş olabilir. O yüzden bu dalgalanma üç ay daha devam edebilir" diye konuştu.

Üç aylık dalgalanma sürecine dikkat

Memiş 2022'nin ilk üç ayında dalgalanma olacağına belirterek yatırımcıya uyarılarda bulundu. Memiş şöyle konuştu,

"Serbest Kur Politikası yani 10 lira seviyesi 14 lira seviyesi bant aralığında dalgalanan bir fiyatlama var. Dolayısıyla da böyle çok sert düşüşler, çok sert yükselişlerden ziyade ekonomi kurmayları tarafından piyasalar yakından takip ediliyor. Bu süreç ise Serbest Kur Politikasıyla beraber üç ay devam edecek.”

"Günlük makas aralığıyla geliştirmeye devam ediyor. Dolayısıyla bu üç aylık makas aralığında yükseldi zarar ettim düştü kar ettim düşüncesinden ziyade, elimde türk liram var mı? Bir yatırım yapacaksam yapmalı mıyım? Yükselişlerde satmadan yoluma devam etmeli miyim? düşüncesinin ön planda kaldığı bir dönemi görmek gerekiyor. Özellikle yüksek seviyeden alım yapanlarda bu yükselişi aslında hükümetin açıklamış olduğu Kur Korumalı Mevduat Hesabını değerlendirebilirler. Bir faiz getirisi var, kur riskinden sıfır bir şekilde yararlanıyorsunuz. Yani düştüğü zamanda yükseldiği zamanda sonuçta burada vatandaş kazanıyor. Altın mevduat hesaplarındaki varlıklarını TL’ye geçirirlerse burada da bir kur garantisi var. Artık fiyatlar düştü mü, arttı mı? ezberi artık bozulmuş olacak."

Altın direnç seviyelerine gelecek

Memiş altın yatırımcısı için de "1000 liradan alıp yatırım yapanlar üzülmesinler çünkü altın her yıl yatırımcısına kazandırıyor" uyarısı yaptı. Memiş açıklamasında şu ifadelere yer verdi,

"Sadece yaptıkları hata şu yüksekten maliyet yaptılar ve bu hatanın zaten farkındalar ve beklemeyi tercih etmesi gerekiyor. Daha önceki yayınlarımızda hemen hemen her gün uyarılarda bulunduk. Köpük fiyatları ve tuzak var. Buna rağmen sosyal medyanın etkisiyle yüksekten maliyet yapanlar çok beklemeyecekler benim tahminimce 1 veya 1,5 ay sonra yine zararlarını kurtaracaklar. Ama önemli olan malı alırken kazanmak. Mesela geçen yıl 540 liradan alanlar 397 gerilediğinde zararını kurtarmak için 6 ay boyunca bekledi. Tekrar bir yükseliş var dalgalı seyir var muhtemelen önümüzdeki haftalarda direnç seviyelerine gelecek. Burada satış yaparak tekrar hükümetin açıklamış olduğu kur garantili mevduat hesaplarından faydalanabilirsiniz, veya tekrar gerilediği zaman yerine koymak şartıyla bu hamleyi de değerlendirebilirsiniz. Dolayısıyla da aylarca beklemeye ve ızdırap çekmeye gerek yok."