Dolar kuru bugün ne kadar? Dolar euroyu geçti mi? 14 Temmuz 2022 serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Küresel piyasaların dört gözle beklediği veriler ABD’den geldi. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık yüzde 1,3 artarken, yıllık yüzde 9,1 ile Kasım 1981'den bu yana kaydedilen en hızlı artışı gösterdi. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 arttı.

Piyasa beklentilerini aşan TÜFE'nin bu dönemde aylık bazda yüzde 1,1 artması öngörülüyordu. TÜFE, mayısta aylık yüzde 1 artış göstermişti. Peki dolar ne kadar? Dolar kuru bugün ne kadar? Dolar alış satış fiyatı kaç TL?

Dolar ne kadar?

Dolar bugün ne kadar, kaç TL? Serbest piyasada dolar kuru, 14 Temmuz 2022 Perşembe günü 17,4542 TL'den alınırken, 17,4605 TL'den satılıyor.

Euro ne kadar?

Euro düştü mü? Dolar euroyu geçti mi? Serbest piyasada euro kuru, 14 Temmuz 2022 Perşembe günü 17,4853 TL'den alınırken, 17,4919 TL'den satılıyor.

Sterlin ne kadar?

Serbest piyasa İngiliz sterlini, 14 Temmuz 2022 Perşembe günü 20,6654 TL'den alınırken, 20,6750 TL'den satılıyor.