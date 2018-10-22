Dolar haftanın ilk gününde ne kadar?

Dolar/TL’de rahip Andrew Brunson’ın ülkesine dönmesinin ardından ABD’nin Türkiye yaptırımlarının kaldırılacağı ve iki ülke ilişkilerinin daha iyi bir seyre gireceği beklentisiyle birkaç haftada 6.30 seviyelerinden 5.52’ye kadar yaşanan bir düşüş yaşanmıştı.

Bankacılar, küresel piyasalardaki oldukça kuvvetli satış baskısının TL’deki değer kaybının nedeni olduğunu belirtirken; bir diğer taraftan pozitif ayrışmanın da devam etmesinin ise olumlu bir gelişme olarak değerlendirdiler. Pozitif ayrışmada ana etki ABD’li rahip Andrew Brunson’ın ülkesine dönmesinin ardından ABD-Türkiye ilişkilerinin kuvvetleneceği ve yaptırımların kaldırılabileceği beklentileriyle oluşmuştu.

Dolar/TL şu dakikalarda 5.64 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6.50 civarında seyrediyor.