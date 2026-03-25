Dolar günden güne çöküyor! Bazıları bir gün zengin yatıp fakir uyanacak

ABD, İsrail ve İran savaşı sürerken Araştırmacı gazeteci-yazar Vehbi Korkutata dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Dünya üzerinde haydutluk yapan ABD'nin adeta sopa olarak kullandığı dolar ile ilgili önemli ifadeler kullanan Korkutata'nın yazısı şöyle:

Rezerv para, merkez bankaları ve diğer büyük finansal kurumlar tarafından uluslararası borç ödemeleri, ticaret işlemleri veya döviz kurlarını etkilemek amacıyla tutulan yabancı bir para birimidir.

Ancak ve ancak ekonomik, askeri ve teknolojik olarak güçlü olan ülkelere ait olan istikrarlı, yaygın kabul gören ve likit olan para birimleri rezerv para statüsüne sahip olabilir. Bu kavram, küresel ekonomide önemli bir rol oynar çünkü rezerv paralar, uluslararası ticaretin ve finansal işlemlerin temelini oluşturur.

Dünyanın en baskın rezerv parası

ABD doları, dünyanın en baskın rezerv parasıdır ve küresel rezervlerin yaklaşık % 60'ını oluşturur.

Avrupa Birliği'nin resmi para birimi olan euro ise ikinci sırada yer alır.

Japon yeni, İngiliz sterlini, Çin yuanı gibi para birimleri de kısmen rezerv para olarak kabul edilir, ancak küresel piyasalarda Amerikan dolarının hükümranlığı baskındır.

Tarih boyunca rezerv para statüsü, küresel ticaret, askeri güç, ekonomik hakimiyet ve finansal istikrar gibi faktörlere bağlı olarak çeşitli ülkelerin para birimlerine geçmiştir.

Bu statü, genellikle bir para biriminin uluslararası ticaret ve rezervlerde yaygın kabul görmesiyle belirlenir.

Şimdilerde bu aşamaları yaşayıp yorulan dolar yerini alacak babayiğit parayı bekliyor, zamanı bükmeye çalışarak, pozisyonunu bırakmamak için elinden gelen her şeyi yaparak.. ama nafile.. bu bir döngü ve sonuç mukadder..

Akşam zengin yatıp sabah fakir uyanacaklar

Rezerv para hakkında şimdiye kadar insanların aklındaki her soru cevaplandı, her kuşku karşılığını buldu.

Dolar çöküyor, bu kesin.

İnsanlar akşam zengin yatıp sabah fakir uyanacaklar ya da şirketler veya merkez bankalarında dolar tutan devletler..

(Siz hala dolar tutuyor musunuz?)

Öyleyse bu aşamanın sorusu şu:

Yeni rezerv para hangisi olacak? Aslında bu sorunun, mana olarak karşılığını ifade eden gerçek kelimeler şunlar: Hangi devlet diğer milletleri sömürecek?.. Cık.. Bu da yanlış aslında.. Doğrusu şu:

Emperyalistler hangi devletin arkasına saklanıp onun parasının rezerv para olma şartlarını gerçekleştirmekte ellerinden geleni yapacak ve diğer tüm insanları sömürecekler.

Bu pozisyonlarını kullanarak dünyada hangi siyasi düzeni kuracak, hangi örgüt şemasını gerçekleştirecek ve insanları hangi şartlara malik olarak köleleştirecekler..

Görünen favori Çin parası yuan.. öyle ya bir paranın rezerv olması için o para sahibi devletin askeri olarak uluslararası alanda güçlü olması, üretimden gelen ciddi bir gücü olması ve ticaret fazlası vermesi gerekir.. askeri gücü sizi tatmin etmemiş olabilir.

Şu kadarını söyleyebilirim ki Çin’in savaş gemisi üretme kapasitesinin Amerika’nın 50 katı olduğunu söyleyebilirim. Ama henüz uluslararası ticaret yollarına hakim değil.

Ayrıca Çin’in sermaye kontrolü onu uluslararası rezerv para olmaktan alıkoyuyor.

Çünkü eğer para yurt içi ve dışında serbestçe dolaşamıyorsa rezerv olamaz.

İkinci favori para birimi Avrupa Birliği parası euro. Ancak Avrupa’nın derin yapısal problemleri var. Dış enerjiye bağımlılık, ortak maliye politikası oluşturamamak, yaşlanan nüfus..

Altın.. ihtimal.. ama dünyada küresel ticaret hacmini destekleyecek kadar altın bulunmuyor.

Kripto para birimleri.. ama devletler gönüllü olarak mali kontrolü merkezi olmayan bir sisteme devretmez.

Bir senaryoya göre değişik bölgelerde değişik para biriminin kullanılacağı. Asya’da altın, Amerika kıtasında dolar, Avrupa’da euro..

Her rezerv para çöktüğünde fakirleşen insanlar, batan şirketler ve geleceğini ipotek etmek zorunda kalan zavallı devletler bırakır.

2020 den 2025 e kadar dolarda enflasyon yüzde 25'di Yani dolar biriktirenler, dolar borç verenler, dolara bağlı emeklilik fonları vs. Hepsi yüzde 25 kaybetti.

Devletler gittikçe hızlanarak dolardan çıkıp altına yöneliyorlar, döviz bürolarında doların değişimi her yıl düşüyor.

BRICS ülkelerine (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cum) her yıl yenileri ekleniyor ve bu kuruluş her toplantısında giderek daha somut adımlar atarak dolar dışında başka dönüşüm araçlarıyla ticaretin yollarını arıyor.

Zavallı Amerika, 39 trilyon dolara ulaşan borcunu ancak parasını ciddi oranda develüe ederek ödeyebilir.

Bu da uluslararası rezerv para olarak dolara nokta koymak demek.

Bu durumdan kurtulmak için 'Grönland benim, Kanada benim eyaletim, Venezella’nın petrolleri benim' diyen bir ABD yönetimi var.

Kendisine rakip gördüğü Çin’e giden devasa petrolü kontrol etmek ve ticaretinin de dolarla yürütülmesini temin amacıyla İran’a da saldırdı. Ama bu adımları doları kurtarmaya yetecek gibi durmuyor..