'Dolar 17,30 değil' diyen İslam Memiş gerçek rakamı açıkladı: Yatırım yaparsanız eğer...

İslam Memiş'ten çarpıcı dolar yorumu geldi. Memiş, doların gerçek değerinde olmadığı belirterek olması gereken fiyatı açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda BDDK'nın döviz mevduatı olan firmalara getirdiği kredi kısıtlamasının ardından 17,30 seviyesinden 16,60 seviyesine düşen dolar kuru, bayram gelmeden yeniden 17,30 seviyesine ulaşmıştı. Bayramda da yükselişini sürdüren dolar kuru halihazırda 17,39 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar kurunun gerçek değerinden uzakta olduğunu söyleyen altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolar kurunun baskılandığını ve 17 liranın üzerindeki ataklara müsaade edilmediğini söyledi.

Dolar kurunun şu anda normal şartlarda olması gereken seviyenin 17,80-18,00 lira olduğunu belirten Memiş, "Fakat baskılar nedeniyle gerçek dolar rakamları kur farkına yansımıyor. Bu noktada gelişimleri takip etmeden yatırım yapmak, yatırımcıları zor bir duruma da sokabilir" dedi.

Türkiye'de dolar kuruyla birlikte enflasyonun da yükselmekte olduğunu hatırlatan Memiş, "Yüzde 80’e yaklaşan enflasyon oranları nedeniyle doların gerçek rakamından çok uzak olduğunu ve baskılanmaya devam ettiğini belirtmek gerekiyor" diye konuştu.