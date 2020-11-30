  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Doktorunu öldürdüğü iddia edilen hastanın yargılanmasına devam edildi
Aktüel

Doktorunu öldürdüğü iddia edilen hastanın yargılanmasına devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-30 13:22:43 -
Doktorunu öldürdüğü iddia edilen hastanın yargılanmasına devam edildi

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'deki özel hastanede çalışan Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ı silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle sanık Serhat Tunçdemir'in yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Serhat Tunçdemir, tedavi altında olduğu için katılamadı. Tarafların avukatları ile Fikret Hacıosman'ın eşi Perihan Mutlu Hacıosman duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Hasan Arı, cezaevinden gelen yazıya göre, sanık Serhat Tunçdemir'in hastanede psikiyatri tedavisi gördüğünü belirtti.

Duruşmada söz verilen müşteki avukatı, sanığın suç tarihinde cezai ehliyetinin tam olduğunu ifade ederek, "Sanığın tedavi görmesini kararın çıkmasına engel değildir. Davada bu celse karar verilmesini talep ediyoruz. Şikayetimiz devam etmektedir." dedi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluğunun devamını istedi.

Mahkeme, tedavi altında olan sanığın duruşmaya katılmadığı için usulen karar veremeyeceğini belirterek, sanığın tedavisinin ne zaman biteceğinin sorulması için cezaevi ve hastaneye yazı yazılmasına karar verdi.

Sanığın tutukluluğunun devamına hükmeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay tarihinde 18 yaşında olan lise öğrencisi sanık Tunçdemir'in, Bahçelievler'de özel bir hastanede çalışan Psikiyatri Uzmanı Fikret Hacıosman'a 2018'de 4 kere muayene olarak, psikiyatri desteği aldığı belirtilmişti.

İddianamede, obsesif kompulsif bozukluk ve psikotik belirtili ağır depresif nöbet tanısıyla tedavisi yapılan sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pakistan savaş gemisi Boğazdan geçti! Gemide dikkat çeken detay
Dünya

Pakistan savaş gemisi Boğazdan geçti! Gemide dikkat çeken detay

Pakistan'a ait OPV 1900 savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı. Geminin Boğazdan geçtiği sırada Türk bayrağının göndere çekilmesi dik..
Rekorlar peş peşe gelecek... Yeni dönem resmen başlıyor
Ekonomi

Rekorlar peş peşe gelecek... Yeni dönem resmen başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ekonomide yeni dönem" açıklamalarıyla başlayan piyasa rallisi, hız kesmeden sürürken, analistler, BIST 100 endeksi..
Ülkede korkunç patlama! 2 bin 800 kişi tahliye edildi
Dünya

Ülkede korkunç patlama! 2 bin 800 kişi tahliye edildi

Endonezya'nın doğusunda Ili Lewotolok Yanardağı'nda yeni bir patlama meydana geldiği bildirildi.

Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay