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Gündem Doğu Perinçek'ten garip açıklama: MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım
Gündem

Doğu Perinçek'ten garip açıklama: MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım

Katıldığı televizyon programında hukukçu CHP’li hukukçu Gamze Pamuk Ateşli ile tartışan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ilginç sözler sarf etti. Ateşli'nin "Bahçeli partisini bırakırsa, MHP'nin başına da geçersiniz" sözlerine karşılık veren Perinçek, "MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 02:36:00 - 2021-02-26 02:38:59

Haber Global TV'de canlı yayınlanan "Mesele" programına katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, hukukçu Gamze Pamuk Ateşli ile girdiği tartışmada ilginç sözler sarf etti.

Program sırasında HDP'nin kapatılmasıyla ilgili Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve hukukcu Gamze Pamuk Ateşli arasında sert tartışma çıktı. Karşılıklı atışma sırasında Ateşli'nin "Bahçeli partisini bırakırsa, MHP'nin başına da geçersiniz, çok uygun bir pozisyonunuz var" sözlerine Perinçek'ten çok konuşulacak bir yanıt geldi.

"MHP'nin başına geçmekle tehdit edilmem ki"

"MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım" duyarım diyen Perinçek, "Ben MHP'nin başına geçmekle tehdit edilmem ki. MHP bugün vatansever bir parti, Türkiye'nin bütünlüğü için çalışıyor. Teröre ve ABD'ye karşı mücadele ediyor. Onun için MHP'nin başında olma bir suç değil. PKK'nın tarafından bakarsanız MHP'yi bir suç örgütü olarak görürsünüz. Bakın hep kendinizi ele veriyorsunuz" ifadelerini kullandı.

 

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