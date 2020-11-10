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Aktüel Doğu Anadolu'da gece 5 ilde sıcaklıklar sıfırın altına düştü
Aktüel

Doğu Anadolu'da gece 5 ilde sıcaklıklar sıfırın altına düştü

Yeniakit Publisher
2020-11-10 09:58:24 -
Doğu Anadolu'da gece 5 ilde sıcaklıklar sıfırın altına düştü

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece hava sıcaklığı 5 ilde sıfırın altına düştü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Tunceli'de 4, Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 4, Ağrı ve Kars'ta 3, Erzincan'da 2, Erzurum'da 1 derece kaydedildi.

Ardahan'ın Göle ilçesinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceye düşerek bölgede gece yaşanan en düşük hava sıcaklığı olarak kayıtlara geçti.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların da Tunceli'de 20, Iğdır'da 17, Erzincan'da 16, Kars'ta 13, Ağrı'da 12, Erzurum'da 11, Ardahan'da ise 8 derece olması bekleniyor.

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