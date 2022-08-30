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Kadın - Aile Doğal antibiyotik: Sarımsak turşusu nasıl yapılır? Tarifi
Kadın - Aile

Doğal antibiyotik: Sarımsak turşusu nasıl yapılır? Tarifi

Sarımsağın doğal bir antibiyotik olduğunu hepimiz biliyoruz. Eğer sarımsak tüketirken zorlanıyorsanız; sizlere tavsiyemiz sarımsak turşusu yapmanız ve bu şekilde sarımsak tüketmeniz. Çok lezzetli oluyor, çiğ sarımsak gibi ağızda koku yapmıyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-30 20:31:00 - 2022-08-30 20:50:29
Doğal antibiyotik: Sarımsak turşusu nasıl yapılır? Tarifi

Doğal antibiyotik sarımsak turşusu tarifi

Malzemeler

300-350 ml 2 adet kavanoz için;

500 gram sarımsak
Her 1 kavanoz için 1 tatlı kaşığı tuz (kaya ve turşu tuzu)
Her 1 kavanoz için çeyrek çay bardağı sirke
Üzeri geçecek kadar içme suyu

Doğal Antibiyotik Sarımsak Turşusu Tarifi Nasıl Yapılır?

Sarımsakları tanelerine ayırın bir kaba alarak üzerine geçecek kadar su ilave edip 30 dakika dinlendirelim (bu işlem sayesinde kabukları daha hızlı çıkıyor). Daha sonra suyu dökelim sarımsakları sudan geçirelim. Elle veya bıçak yardımıyla kabuklarını soyup tekrar sudan geçirelim. Kavanoza alalım. Ben 2 adet 350 ml küçük kavanoz kullandım. Her bir kavanoza 1 tatlı kaşığı kaya tuzu veya kalın turşu tuzu. Ve çeyrek çay bardağı sirke ilave edelim. Sonra sarımsakların üzerine geçecek kadar içme suyu ilave edelim. Yeni kapakla sıkıca kapatalım. 2/3 defa ters düz yapın. Güneş görmeyen serin bir yerde 10/15 gün bekletelim. Turşumuz hazır olacaktır deneyenlere afiyet oldun.

Sarımsak turşusunun faydaları

Özellikle cildi tazeleme etkisi bulunur.
Sivilce ve akne oluşumunu engeller.
En önemli yanlarından biri akciğerlerde enfeksiyon oluşumunu engellemesidir.
Enerji vericidir ve buna bağlı olarak yağ yakımını hızlandırır.
Antioksidan etkisi üzerinden bağışıklık sistemini güçlendirir

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