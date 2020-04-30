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Aktüel

Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 yaralı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde tartışan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 23:36:23 -
Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 yaralı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde tartışan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Polis olaya karışan şüphelilerin yakalanması geniş çaplı operasyon başlattı.


Olay, Bağlar ilçesi Girne Caddesi üzerinde bulunan 5 Nisan Mahallesi 16. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ara sokakta iki grup arasından önceden bulunan husumet pompalı tüfek ve tabancalı kavgaya dönüştü. Olayda Aziz U. (27) pompalı tüfekle ağır yaralanırken, saldırgan diğer grup ise ara sokaklara dağılarak izlerini kaybettirdi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzere olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Ağır yaralı halde sokak ortasından yatan Aziz U. isimli genç sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.


Sağlık durumu ağır olan genç hemen ameliyata alınırken, güvenlik güçleri kaçan şahısların yakalanması için bölgede operasyon başlattı.

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