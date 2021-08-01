  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

112 orman yangınının 107'si kontrol altında

Kaz Dağlarından villa alan Tarkan yine kafayı çıkardı! Skandal paylaşım

Devlet Bahçeli’den AYM’ye sert sözler “Eğer HDP’yi kapatmaktan kaçınırsa…”

Vatandaşlar isyanda! Market fiyatları cep yakıyor

Bu yangınları kökten bitireceği için, imam hatiplere düşmanlar!

İslam Memiş’ten ‘altın’ gibi altın tavsiyeleri Bu aya aman dikkat!

Türkiye’nin komşu ülkesi için harekete geçtiler! ‘Yanıt verilmeli’… Uluslararası eylem çağrısı

Havadaki devler Türkiye'ye giriş yaptı! Tek seferde 39 ton su bırakabiliyor

Türkiye’de tartışmalara neden olacak karar! Aşı olmayanlar çalıştırılmayacak

FETÖ'cü Orhan İnandı Türk büyükelçiyi öldürmek için "suikastçi" tutmuş
Diyarbakır annelerinden evlatlarına çağrı
Sağanak yağış! Ev ve iş yerlerini su bastı
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe'den özür diledi
Denizli’de orman yangını kontrol altına alındı
Aktüel Diyarbakır annelerinden evlatlarına çağrı: Teslim olun
Aktüel

Diyarbakır annelerinden evlatlarına çağrı: Teslim olun

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarına, güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 17:41:00 -
Diyarbakır annelerinden evlatlarına çağrı: Teslim olun

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 699'uncu gününde sürüyor. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden 13 yaşında dağa kaçırılan oğlu Emrah için oturma eylemi yapan anne Aynur Panay, evladına kavuşmak istediğini söyledi.

"HDP tarafından oğlum kandırılıp, PKK'ya teslim edildi. HDP, PKK benim oğlumu kandırdı ve götürdü. Ben onlardan oğlumu istiyorum. Oğlumu göndersinler." diyen Panay, 3 ailenin daha evladına kavuşmasından büyük sevinç duyduklarını belirtti.

Panay, oğluna seslenerek, "Oğlum, kurban olayım gel. 3 arkadaşın geldi. Sen de gel. Orası senin yerin değil. Allah rızası için gel. Jandarmaya, polise teslim ol. 10 yıldır hasretim. Seni çok özledim. Kurban olurum gel." dedi.

Oğlu Fatih için eylem yapan Abdullah Demir de evlatları için burada olduklarını ifade etti.

Demir, "Bu zalimlerin ellerinden evlatlarımızı kurtarmak istiyoruz. Bütün İslam alemine sesleniyorum, bize dua etsinler, bu zalimlerin ellerinden çocuklarımızı kurtaralım." diye konuştu.

Evladına güvenliç güçlerine teslim olması çağrısı yapan Demir, "5 yıldır oğlumun peşini bırakmadım. Son nefesime kadar oğlumun peşindeyim. Kaç, gel, Türk adaletine teslim ol." ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay