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Aktüel Diyanet İşleri Başkanlığından 10 Kasım mesajı:
Aktüel

Diyanet İşleri Başkanlığından 10 Kasım mesajı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü dar-ı bekaya irtihalinin 82. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-10 10:17:48 -
Diyanet İşleri Başkanlığından 10 Kasım mesajı:

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Diyanet İşleri Başkanlığınca saygı ve rahmetle anıldı.

Başkanlığın, Atatürk'ün vefatının 82. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü dar-ı bekaya irtihalinin 82. yılında saygı ve rahmetle anıyor, geçmişten günümüze vatan ve mukaddesat yolunda canını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle yad ediyoruz. Bugün bizlere düşen, ecdadımızın büyük mücadele ve fedakârlıkla bizlere emanet ettiği vatanımıza ve medeniyet değerlerimize sahip çıkmak ve her daim milletimizin huzur ve refahı, devletimizin gücü ve bekası için çalışmaktır."

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