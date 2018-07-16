Dışişleri Bakanlığı'ndan Menbiç açıklaması

ABD'nin Menbiç'te güç olarak kabul ettiği ve birlikte çalıştığı Menbiç Askeri Meclisi, dün gece yaptığı açıklamada, koalisyon ile işbirliği içerisinde eğitim veren YPG'nin son grubunun da dün Menbiç'ten çekildiği duyuruldu.

Yazılı açıklamada, "Menbiç Askeri Meclisi olarak; YPG’nin son danışma grubunun da Koalisyon iş birliği ile savaşçılara eğitim verme görevlerini tamamlayarak 15 Temmuz 2018’de Menbiç'ten çekildiğini duyuruyoruz" denildi. Menbiç Askeri Meclisi ve YPG'nin, Uluslararası Koalisyon ile iş birliği ile 15 Ağustos 2016'da kenti DEAŞ'tan aldığı ve güvenliğin sağlandığı belirtilen açıklamanın devamında şöyle denildi:

"16 Kasım 2016'da Menbiç Askeri Meclisi olarak Menbiç'in askeri ve güvenlik sorumluluğunu üstlendik. YPG, resmi bir açıklama ve askeri bir törenle kentten çekildi. Kentin savunması alanında kurumlaşma ve örgütlenme çalışmalarımıza devam ettik. YPG'den askeri bir danışma grubunun Menbiç'te kalmasını ve Uluslararası Koalisyon iş birliği ile meclis savaşçılarına eğitim vermesini talep ettik. İki yılın ardından Meclis artık eğitimleri devam ettirebilecek düzeye geldi. Bu temelde YPG ile yapılan anlaşma sonucu askeri danışma grubunun bir kısmı 3 Haziran'da bugün de görevlerini tamamlayan son grup kentten çekildi."

ABD ASKERLERİNİN GÖZETİMİNDE SEYYAR KÖPRÜLER

Bu arada, Menbiç'te Askeri Meclis sorumlusu Şervan Derviş, sosyal medya hesabından kentte küçük seyyar köprülürin yapıldığına dair fotoğrafları sosyal medya hezasabından paylaşması dikkat çekti.

ABD askerlerinin gözetiminde yapılan demir seyyar köprü yapımında askeri üniformalı Menbiç Askeri Meclis üyelerinin çalışması dikkat çekti. 30 metrelik demir köprünün, DAEŞ tarafından daha önce uçurulan eski köprü yerine Tebka ve El Cirniye beldesi arasında yapıldığı ve malzemelerin koalisyon tarafından temin edildiği belirtildi.

TÜRK DIŞİŞLERİNDEN AÇIKLAMA

Türkiye Dışişleri Bakanlığından gelişmeye ilişkin yapılan açıklamada, "YPG'nin Münbiç'ten tamamen çekildiği haberleri abartılı, süreç devam ediyor." denildi.

Açıklamada, "PYD/YPG’nin Münbiç’ten tamamen çekildiğine dair haberleri abartılı buluyoruz. Süreç halen devam ediyor. Devriye güzergahı üzerindeki kontrol noktalarından çekilme sürüyor. Ortak devriye hazırlık çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla Münbiçten bu aşamada PYD/ YPG’nin tamamen çekildiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır.