  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Dışişleri Bakanlığı Ermenistan'ın Berde saldırısını lanetledi:
Aktüel

Dışişleri Bakanlığı Ermenistan'ın Berde saldırısını lanetledi:

"Ermenistan’ın sivil halkı terörize etmek ve katletmek için yürüttüğü bu kalleş politika, Hocalı katliamının arkasında yatan hastalıklı zihniyetin tezahürüdür" - "Bu son saldırı Ermenistan'ın işlediği ve sorumlu tutulacağı savaş suçları listesinde bir utanç vesikası olarak yerini almıştır"

Yeniakit Publisher
2020-10-28 17:11:56 -
Dışişleri Bakanlığı Ermenistan'ın Berde saldırısını lanetledi:

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Berde kentine tekrar düzenlediği saldırıya ilişkin uluslararası toplumu tepki göstermeye çağırdı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermenistan'ın dünkü hunharca saldırısının ardından tekrar Azerbaycan’ın çatışma bölgesi dışında kalan Berde kentindeki sivillere "alçakça ve kalleşçe" düzenlediği saldırıda 21 kişinin hayatını kaybettiği, 70’den fazla yaralının olduğu aktarıldı.

Başta Minsk Grubu Eşbaşkanları olmak üzere, uluslararası toplumun Ermenistan’a gerekli tepkiyi göstermesinin zamanının çoktan geldiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, Can Azerbaycan’a başsağlığı ve metanet diliyoruz. Ermenistan’ın çoluk çocuk demeden, genç, yaşlı ayırt etmeden sivil halka karşı sürdürdüğü bu alçak saldırıları tel’in ediyoruz. Ermenistan’ın sivil halkı terörize etmek ve katletmek için yürüttüğü bu kalleş politika, Hocalı katliamının arkasında yatan hastalıklı zihniyetin tezahürüdür. İşgal ettiği topraklardan çıkmamak için her yola başvuran Ermenistan yönetimi, akıl ve vicdanını kaybetmiş bir şekilde hareket etmektedir. Bu son saldırı Ermenistan’ın işlediği ve sorumlu tutulacağı savaş suçları listesinde bir utanç vesikası olarak yerini almıştır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu'na varlığını sorgulatacak cevap! “Şimdi sıkı durun” deyip canlı yayında açıkladı
Siyaset

Kılıçdaroğlu'na varlığını sorgulatacak cevap! “Şimdi sıkı durun” deyip canlı yayında açıkladı

Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yı hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na CHP tarihind..
Koronavirüs hastalarının yüzde 80'inde o vitaminin eksikliği dikkat çekti
Korona Virüs

Koronavirüs hastalarının yüzde 80'inde o vitaminin eksikliği dikkat çekti

İspanya'da yürütülen bir araştırmaya göre, koronavirüs hastalarının yüzde 80'inde D vitamini eksikliği olduğu belirlendi.

Vaka artışı durdurulamıyor! Harekete geçildi... Yeni yasaklar geliyor
Gündem

Vaka artışı durdurulamıyor! Harekete geçildi... Yeni yasaklar geliyor

Son dönemde vaka sayılarında yaşanan artış korkutuyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun, mesai saatlerini değiştirmesi, ev ziyaretlerini kı..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay