Diriliş Ertuğrul Artuk Bey öldü mü? Ayberk Pekcan öldü mü? Ayberk Pekcan kimdir?
Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Diriliş Ertuğrul'da Artuk Bey’i oynayan Ayberk Pekcan hayatını kaybettiği açıklandı. Peki Ayberk Pekcan neden öldü? Ayberk Pekcan hastalığı neydi? İşte Ayberk Pekcan hayatı, biyografisi.
Ayberk Pekcan, memleketi Mersin'de yoğun bakıma kaldırılmıştı. Diriiş Ertuğrul'da Artuk Bey'i oynayan Ayberk Pekcan bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Bugüne kadar onlarca tiyatro, Sinema çekimi dizi filmde rol alan usta aktörün başrolünde oynadığı son filmi Dilberay bu cuma vizyona girecek. Oyuncu Ayberk Pekcan (51), ekim ayında sırt ağrısı şikâyetiyle başvurduğu hastanede kanser olduğunu öğrenmişti.
Pekcan, kemoterapiye başladığını böyle duyurmuştu: “Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Ben Akciğer Kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla...”
Ayberk Pekcan kimdir?
Ayberk Pekcan, 22 Mayıs 1970 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Çocukluğunu ve gençliğini Adana ve Mersin şehirlerinde geçirdi. Pekcan ilk ve orta öğrenimini Adana'da, Liseyi Mersin'de okuduktan sonra Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalını bitirdi. Ünlü sanatçı daha sonra da oyunculuk kariyerine İstanbul'da başladı. Ihlamurlar Altında', 'Yaprak Dökümü', 'Kurtlar Vadisi' ve 'Keşanlı Ali Destanı' gibi televizyon dizilerinde ana rollerde oynayan Ayberk Pekcan, 2010 yılında da başrolünde yer aldığı 'Saç' adlı sinema filmi ulusal ve uluslararası film festivallerinde ödüller aldı. Pekcan, 2012'de gösterime giren 'Aşk ve Devrim' adlı sinema filmindeki performansıyla 23. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülüne layık görüldü.
Ayberk Pekcan filmleri
Mustang (2015) - Erol
Kış Uykusu (2014) - Hidayet
Aşk ve Devrim (2011) - Pala
Saç (2010) - Hamdi
Ali'nin Sekiz Günü (2008) - Hacı
Neredesin Firuze (2003) - Pislik
Şeytan Bunun Neresinde (2002) - Köy Muhtarı/Terörist Başı
Abdülhamid Düşerken (2002) - Katip Ali Şevki
Ayberk Pekcan oynadığı diziler
Diriliş:Ertuğrul (2015) - Artuk Bey
Poyraz Karayel (2014)
Bir Aşk Hikayesi (2013) - Tahsin
Keşanlı Ali Destanı (2011-2012) - Teke Kazım
Kurtlar Vadisi Pusu (2008-2010) - Şemo
Yaprak Dökümü (2007) - Talat
Körfez Ateşi (2005) - Esat
Ihlamurlar Altında (2005) - Ekrem/Aynalı
Emanet ve İhanet (2004) - Ali
Dağlar Dağımdır (2005)
Türkü Filmi (2004)
Taşı Sıksam Suyunu Çıkarırım (2004)
Bir Dilim Aşk (2004) - Bülent
Kurtlar Vadisi (2004) - Doktor
Parmak İzi (2003)
Kampüsistan (2003)
Hayat Bilgisi (2003) - Mustafa
Yarım Elma (2002)
Sırlar Dünyası (2002) - Muammer
Bayanlar Baylar (2002)
Tatlı Hayat (2001)
Çiçek Taksi (1995) - Talat