Direksiyona Elon Musk'ı oturttu, otomobili havaya uçurdu!

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli araç şirketi Tesla otomobil bataryalarının ömrü bittiği takdirde değişim yapmıyor.

Şirketin garantisi sona eren araçlarda batarya değişimi yapmaması satın alan birçok müşterinin tepkisini çekerken Finlandiyalı bir sürücü tepkisini arabasını havaya uçurarak gösterdi.

Tesla Model S'in 60 kWh'lık bataryası için 8 yıl ya da 200 bin kilometre boyunca garanti veriliyor. Finlandiyalı sürücü, Tesla S model arabasına takması gereken yeni batarya için 22 bin euro ödemesi gerektiğini öğrendikten sonra şaşırdığını ve Musk’ın şirketine inancını yitirdiğini ifade ederek bu ücreti vermek istemediğini belirtti.

2012 yılında piyasaya sürülen modelin ilk alıcılarından olan Finlandiyalı adam, YouTube’da yayın yapan ve farklı cisimleri patlatmak konusunda videolar çeken Pommijätkät adlı kanalın içerik üreticileriyle iletişime geçti.

Finlandiya'nın uçsuz bucaksız ormanlarından birine götürülen Tesla S, kar kaplı havuzunun içine 30 kg dinamitle birlikte yerleştirildi. Patlamaya tek başına gitmeyen Tesla S'nin sürücü koltuğuna ise Musk maskeli bir sahte manken oturtuldu.

Elektrikli arabayı kısa sürede hurda yığınına çeviren büyük patlama birkaç farklı açıdan çekildi.

Tesla'nın S'nin fiyatları, çift motora sahip versiyonlarında yaklaşık 95 bin dolar. Üç motorlu araçların fiyatı ise 130 bin doları bulabiliyor.