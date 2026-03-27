Dilovası cehenneminde ilk perde kapandı! 1 sanığa tahliye, 7 isme zindan karanlığı devam ediyor!

ürkiye'nin yüreğini ağzına getiren Dilovası faciasına ilişkin davanın 4 gündür süren maraton duruşmasında beklenen ara karar açıklandı.

Adalet sarayının koridorlarında yankılanan kararla birlikte, facianın sorumlularından biri serbest kalırken yedi sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

4 günlük hukuk savaşı sona erdi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşanan ve bölgeyi yasa boğan büyük felaketin ardından açılan davanın son duruşması, yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi. Mağdur ailelerin gözyaşları içinde takip ettiği 4 günlük yargılama sürecinde, sanıkların ifadeleri ve deliller titizlikle incelendi. Mahkeme heyeti, savunmaların ardından dosyayı karara bağlamak üzere müzakereye çekildi.

7 sanık demir parmaklıklar ardında kalacak

Mahkeme, mevcut delil durumu ve suçun vahametini göz önünde bulundurarak, tutuklu yargılanan 8 sanıktan 7'sinin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Facianın kilit isimleri olduğu iddia edilen bu kişilerin tahliye talepleri reddedilirken, bir sanık ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kararın açıklanmasıyla birlikte duruşma salonunda tansiyon yükselirken, aileler "Adalet yerini bulacak" sloganları attı.

Büyük hesaplaşma 20 Mayıs'a kaldı

Dilovası faciasındaki ihmaller zincirinin tüm çıplaklığıyla masaya yatırıldığı dava, yeni bilirkişi raporlarının beklenmesi ve eksik dosyaların tamamlanması amacıyla 20 Mayıs tarihine ertelendi. Bölge halkı ve hukukçular, bir sonraki duruşmada facianın asıl sorumluları hakkında emsal teşkil edecek bir kararın çıkmasını bekliyor. Türkiye'nin gözü kulağı Mayıs ayında yeniden kurulacak olan o mahkeme kürsüsünde olacak.

