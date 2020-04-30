  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Dilencilik yapan kadınlar polis tarafından yakalandı

Erzurum’da cadde üzerinde dilencilik yapan kadınlar, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 16:45:11 -
Dilencilik yapan kadınlar polis tarafından yakalandı

Erzurum’da cadde üzerinde dilencilik yapan kadınlar, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Alınan bilgilere göre, Erzurum Adnan Menderes Mahallesi Beyazevler kavşağında Suriye uyruklu Kader N. kırmızı ışıkta bekleyen araçlardan para istedi. Öte yandan yine Lalapaşa Mahallesi Çaykara Caddesi’nde Ecer T. isimli kadın yoldan geçenlerden para istedi. İki şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak işlem yapılmak üzere Palandöken ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerine teslim edildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı