Dilbirin Kaçar kimdir? Dilbirin Kaçar yakalandı mı?

Terör örgütü PKK/YPG'nin suikastçısı olarak çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen Dilbirin Kaçar, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/PYD'nin suikasticisi Rojda kod adlı Dilbirin Kaçar'ı Suriye'deki operasyonla Türkiye'ye getirdi. 2017 yılında Irak/Sincar'da suikastçı eğitimi alan Kaçar'ın Ocak 2018'deki Zeytin Dalı Harekatı ve Ekim 2019'daki Barış Pınar Harekatı sırasında örgüt bünyesinde "suikastçı" olarak yer aldığı, son olarak Türkiye'nin olası harekatına karşı Kobani bölgesine takviye güç olarak gönderilen timin komutanlığını yaptığı öğrenildi.

Öte yanda TSK'nın SİHA'larla 30 Mayıs'ta Suriye'de düzenlendiği operasyonda sınıra yakın bir köyde hareket halindek araç vurulmuştu. SİHA'nın nokta vuruşunda, araçta bulunan 2 PKK'lı teröist öldürülürken 2 terörist de ağır yaralanmıştı. etkisiz hale getirilen teröristin "Mizgin Botan" kod adlı Rahime Hezali olduğu ortaya çıkmıştı. Terörist Rahime Hezali'nin Suriye'de örgütün sözde kadın yapılanması olan YPJ'nin de sözde sorumlularından olduğu biliniyordu.