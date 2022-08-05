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Sağlık Dikkat edilmezse ölümcül sonuçları olabiliyor! Sıcak çarpmasının belirtileri
Sağlık

Dikkat edilmezse ölümcül sonuçları olabiliyor! Sıcak çarpmasının belirtileri

Vücudun 40 derecenin üzerinde bir sıcaklıkla ısınması olan sıcak çarpması, hayatınızı tehdit eden bir durum oluşturabilir. O yüzden belirtileri bilmek ve zamanında müdahale etmek hayatidir.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 00:17:00 -
Dikkat edilmezse ölümcül sonuçları olabiliyor! Sıcak çarpmasının belirtileri
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