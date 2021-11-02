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Gündem Dikkat çeken gelişme: O aşının kullanımını o ülke erteledi!
Gündem

Dikkat çeken gelişme: O aşının kullanımını o ülke erteledi!

Dünyanın pek çok yerinde koronavirüsle mücadele devam ederken aşıların kullanımına ilişkin dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 05:09:00 - 2021-11-02 05:15:42
Dikkat çeken gelişme: O aşının kullanımını o ülke erteledi!

Amerikan biyoteknoloji firması Moderna, 12-17 yaşlarındaki gençlere yönelik ürettiği Covid-19 aşısının kullanımının bir süreliğine ertelendiğini duyurdu.

Moderna yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA), Covid-19 aşısının, 12-17 yaşlarındaki gençlere uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin kararını, aşı yaptıranlarda oluşabilecek kalp rahatsızlığı riskini değerlendirmek için ertelediği, incelemenin en yakın Ocak 2022'ye kadar sürebileceği bildirildi.

'Verileri analiz etmek için daha fazla zamana ihtiyaç var'

FDA, aşı firmasına yaptığı bildirimde, aşıdan sonra nadiren görülen kalp kası iltihabı riskine ilişkin ortaya çıkan uluslararası verileri analiz etmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Karar, Japonya ve İskandinav ülkeleri de dahil olmak üzere birçok ülkenin, Moderna aşısının 18-30 yaşlarındaki erkeklerde miyokardit riskini artırdığına dair endişelerini dile getirmesinin ardından geldi.

ABD'de, Johnson&Johnson ile birlikte takviye dozları için yaptığı başvurusu 21 Ekim'de onaylanan Moderna, pazar günü yaptığı açıklamada ise FDA'dan 6 ila 11 yaşlarındaki çocuklar için aşı izni istemeyi erteleyeceği bilgisini paylaşmıştı.

 

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