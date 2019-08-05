0553 313 94 23

Dikişe yeni başlayacak olanlara öneriler

Kendi kıyafetlerini dikmek isteyenler burada mı? Eğer içinizde buna dair bir heves var ise, adım adım yapmanız gerekenleri sizler için derledik.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:05
Dikişe yeni başlayacak olanlara öneriler

Dikişe yeni başlıyorsanız, bu haber size çok yardımcı olacak.

- Öncelikle bir dikiş makinesi almak istiyorsanız, en iyisinin olmasını beklemeyin. Piyasadaki herhangi bir dikiş makinesi işinizi görecektir. 

- Her şeyi dikebileceğiniz fikrini, bir süre kenarda bırakmalısınız. Önceliğiniz; kolay bir işe başlamak ve o işi alnınızın akıyla çıkarmak olmalıdır. Yarıda bıraktığınız her iş, dikişten soğumanıza sebep olabilir. Bu nedenle kolay olanlardan başlayıp kendinizi motive edin. Örneğin, bir yastık kılıfı, çarşaf kenarları, koltuk minderler vs.

- Yanlış malzemelerden kaçınmaya çalışın. Bir işe başlamadan önce, diktiğiniz kumaşın, o işe uygunluğunu test edin. Büyük bir bedene sahipken, kalın bir kumaşla ince ip kullanıp, pileli bir etek dikerseniz mutlu olmayacaksınız. Çünkü ilerleyen süreçlerde ipler sorun çıkarabilir ve bedeninize uygun dikmediğiniz etek, sizi mutlu etmeyebilir. 

- Kendi kendinize ölçü almak yerine, kullandığınız kıyafetleri baz alarak ölçü almayı deneyin. Hatta dikişlere bakarak aynısını dikmek bile size çok şey öğretecektir. İlerleyen süreçlerde, kısa bir zaman diliminde, yeni modeller oluşturmaya başlayacağınıza emin olabilirsiniz.

Dikişe yeni başlayacak olanlara öneriler

- Sürekli dergi ve kumaş alarak, kendinizi sıkmayın. Kafanızda oturttuğunuz bir iş için sırasıyla adım atın ve onun sonunu getirin. Kötü olacağını bilsenizde o işi bitirerek, nasıl yapılması ya da yapılmaması gerektiğini öğrenin.

- Kıyafetlerinizde değişiklik yapmak yerine, yeni bir iş ortaya çıkarın.

- İlk aşama için; organze, kadife ve tül kumaşlardan kaçınarak bir şeyler üretmeye başlayın. Çünkü bu türdeki kumaşların, özel dikim isteyen püf noktaları vardır.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:05
  1. dikiş
  2. dikiş dikme
  3. dikiş önerileri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İki kurum arasında çalışma protokolü imzalandı
    1. İki kurum arasında çalışma protokolü..
    2. Uzmanlardan tele pazarlamada..
    3. Osmaneli kamp yapacak takımların..
    4. Gümüşhane'de otomobil ile minibüs..
    5. Şehir merkezinde olta keyfi
    6. Çavuşoğlu Türk büyükelçilerle..
    7. Kontrolden çıkan otomobil takla attı:..
    8. Siirt’te 7 bin 490 paket kaçak sigara..
    9. Kartal Belediyesi Triatlon Balkan..
    10. Selde kaybolan Hüseyin Çapoğlu’nu eşi..
    11. Kur’an kursu örencilerine trafik..
    12. İran'da 5,2 şiddetinde deprem
    13. Afyonkarahisar’da trafik kazası: 6..
    14. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
    15. Nusaybin’de el yapımı patlayıcı..
    16. Gümüşhane'de otomobil ile minibüs..
    17. Siirt’te askeri helikopter yaralı..
    18. (Özel) Çocuklarıyla hiç göz göze..
    19. Nikah şekeri yerine fidan dağıttılar
    20. Hava Harp Okulundaki darbe..
    21. ABD füzeleri Avustralya’ya..
    22. Merkez Bankası:"Finansal istikrarın..
    23. Asya borsaları
    24. MB, yabancı para zorunlu karşılık..
    25. WhatsApp ve Instagram’ın ismi değişiyor!
    26. Yiğitali Hizmet Binası açılışa hazır
    27. Kuru meyvenin en büyük alıcısı Avrupa..
    28. GÜNCELLEME- Libya'da Hafter..
    29. CHP'li Belediye başkanı özel şoförünü..
    30. Avrupa borsaları
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz