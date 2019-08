Dikişe yeni başlayacak olanlara öneriler

Dikişe yeni başlıyorsanız, bu haber size çok yardımcı olacak.

- Öncelikle bir dikiş makinesi almak istiyorsanız, en iyisinin olmasını beklemeyin. Piyasadaki herhangi bir dikiş makinesi işinizi görecektir.

- Her şeyi dikebileceğiniz fikrini, bir süre kenarda bırakmalısınız. Önceliğiniz; kolay bir işe başlamak ve o işi alnınızın akıyla çıkarmak olmalıdır. Yarıda bıraktığınız her iş, dikişten soğumanıza sebep olabilir. Bu nedenle kolay olanlardan başlayıp kendinizi motive edin. Örneğin, bir yastık kılıfı, çarşaf kenarları, koltuk minderler vs.

- Yanlış malzemelerden kaçınmaya çalışın. Bir işe başlamadan önce, diktiğiniz kumaşın, o işe uygunluğunu test edin. Büyük bir bedene sahipken, kalın bir kumaşla ince ip kullanıp, pileli bir etek dikerseniz mutlu olmayacaksınız. Çünkü ilerleyen süreçlerde ipler sorun çıkarabilir ve bedeninize uygun dikmediğiniz etek, sizi mutlu etmeyebilir.

- Kendi kendinize ölçü almak yerine, kullandığınız kıyafetleri baz alarak ölçü almayı deneyin. Hatta dikişlere bakarak aynısını dikmek bile size çok şey öğretecektir. İlerleyen süreçlerde, kısa bir zaman diliminde, yeni modeller oluşturmaya başlayacağınıza emin olabilirsiniz.

- Sürekli dergi ve kumaş alarak, kendinizi sıkmayın. Kafanızda oturttuğunuz bir iş için sırasıyla adım atın ve onun sonunu getirin. Kötü olacağını bilsenizde o işi bitirerek, nasıl yapılması ya da yapılmaması gerektiğini öğrenin.

- Kıyafetlerinizde değişiklik yapmak yerine, yeni bir iş ortaya çıkarın.

- İlk aşama için; organze, kadife ve tül kumaşlardan kaçınarak bir şeyler üretmeye başlayın. Çünkü bu türdeki kumaşların, özel dikim isteyen püf noktaları vardır.