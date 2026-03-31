Dijital torbacıların fişi çekildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığınca bazı şüphelilerin sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edildi.

Şüphelilere yönelik 960 narkotik ve asayiş ekibinin katılımıyla 25 ilde operasyonlar düzenlendi, 3 milyon 59 bin uyuşturucu hap ile 325 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 255 zanlıdan 99'u tutuklandı, 35'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.