0553 313 94 23

Didier Drogba önerdi! Galatasaray golcü futbolcuyu transfer ediyor

Galatasaray'ın eski golcülerinden Didier Drogba Galatasaray'a golcü önerisinde bulundu.

22 Temmuz 2018 Pazar 13:22
Didier Drogba önerdi! Galatasaray golcü futbolcuyu transfer ediyor

ÇİN Süper Ligi ekiplerinden Hebei China Fortune’nin Teknik Direktörü Chris Coleman, A takım kadrosunda istemediği Gervinho’yu B Takımına göndermişti. Bunun üzerine 31 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet, menajeriyle görüştü ve kendisine takım bulmasını istedi. Tecrübeli futbolcuyla ilgilenen kulüpler ise Galatasaray ve Marsilya’ydı. Cim-Bom bu transferde eski bir dostu devreye soktu. Fatih Terim, Didier Drogba’yı arayarak Gervinho konusunda kendilerine yardımcı olmasını istedi.

ÖNCELİKLE GALATASARAY

Tecrübeli yıldız da eski hocasını kırmadı. Gervinho’yla uzun süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Vatandaşına Galatasaray ve İstanbul’u övdü. Ayrıca yeniden Şampiyonlar Ligi’nde kendisini gösterme fırsatını bulabileceğini de söyledi. Yapılan bu konuşma çok etkili oldu. Gervinho, menajeriyle tekrar görüştü ve “Önce Galatasaray’la temasa geçelim. Şartlarına bakalım. Marsilya’yla daha sonra konuşuruz” dedi. Bu transferin en geç 15 gün içinde netleşmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 13:22
  1. İstanbul
  2. Galatasaray
  3. Didier Drogba
  4. Gervinho
  5. hebei china fortune

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu kadar da olmaz! Sınır kapısından nasıl geçtin?
    1. Bu kadar da olmaz! Sınır kapısından..
    2. 3 iş adamının gasp ettikleri para..
    3. Didier Drogba önerdi! Galatasaray..
    4. THY'den önemli uyarı: Doğrudan silin!
    5. Fetullah Gülen ve Adnan Oktar birlikte..
    6. İsmi Beşikaş ile anılan Andy Najar,..
    7. Yılanlar istila etti! Evlere..
    8. 'Erdoğan Makedonya’da aday olsa kazanır'
    9. İstanbullular bu haberi okumadan evden..
    10. Kuyuya düşen köpeği mahalleli kurtardı
    11. Minik Leyla cinayeti hakkında kan..
    12. Duvar inşaatında tarihi küpler ve..
    13. Şırnak'ta çocukların yüzü gülüyor:..
    14. Alpay Özalan: Kovuldum resmen!
    15. Görenlerin ağzı açık kaldı!
    16. Bu gurur Türkiye’nin
    17. Çocukluk hayaliydi, 60 yaşında..
    18. Başkan Erdoğan'dan Hatay kutlaması!
    19. Çanakkale'de 42 kaçak göçmen yakalandı
    20. Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 7..
    FETÖ'den ihraç edildi, polis bakın ne yaparken yakaladı!
    FETÖ'den ihraç edildi, polis bakın ne yaparken yakaladı!
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    Adnan Oktar'ın dijital arşivinde şok detay! Polisler gözlerine inanamadı
    Adnan Oktar'ın dijital arşivinde şok detay! Polisler gözlerine inanamadı
    Kılıçdaroğlu pankartı görünce gözlerine inanamadı
    Kılıçdaroğlu pankartı görünce gözlerine inanamadı
    Süleyman Özışık'tan çok konuşulacak Kaftancıoğlu ve AK Parti iddiası
    Süleyman Özışık'tan çok konuşulacak Kaftancıoğlu ve AK Parti iddiası

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Dilipak'tan ilginç tespit: Adnan Oktar’ın arşivi patlarsa...
    Dilipak'tan ilginç tespit: Adnan Oktar’ın arşivi patlarsa...
    Almanya'dan sürpriz Türkiye hamlesi!
    Almanya'dan sürpriz Türkiye hamlesi!