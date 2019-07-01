Diagne’den olay açıklama! ‘Çok konuşuyorsunuz’ Galatasaray'da ayrılacağı konuşulan golcü Mbaye Diagne, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 'Kalmaya karar verdim' dedi.

Galatasaray gol kralı yıldızı Mbaye Diagne, hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgli sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Diagne açıklamasında daha sözleşmesinin devam ettiğini ve kalmaya karar verdiğini belirtti. İşte Diagne'nin yaptığı açıklaması; '4 yıllık sözleşmem var, kalmaya karar verdim çünkü hakkımda çok konuşuyorsunuz. Nereye gideceğime ben karar veririm. Arabistan’a gitmiyorum, anladınız mı?'

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