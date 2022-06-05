  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Aktüel

Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Erzincan'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-06-05 18:14:00 -
Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Erzincan Refahiye ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

İlçede Naci Ş'nin (80) kullandığı 24 FA 452 plakalı traktör, Doğan Koç Caddesi'nde seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü Naci Ş'nin kurtarılması için çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istedi. Olay yerine gelen polis ve Refahiye Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri traktörün altında kalan sürücüyü kısa sürede çıkardı. Fakat bölgede hazır bekleyen sağlık ekipleri Naci Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Naci Ş'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Refahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay