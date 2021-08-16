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Devrilen kepçenin altında kaldı
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Aktüel Devrilen kepçenin altında kaldı
Aktüel

Devrilen kepçenin altında kaldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, iş makinesinin altında kalan operatör hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 19:40:00 -
Devrilen kepçenin altında kaldı

Çanakkale-Biga'da, iş makinesinin altında kalan operatör hayatını kaybetti.

Kırsal Camialan Mahallesi'nde bir tarlada iş makinesiyle çalışma yapan Saim Akçıl (60), makinenin devrilmesi sonucu altında kaldı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Akçıl'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Akçıl'ın cansız bedeni, Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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