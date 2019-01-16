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"Deve güreşleri için UNESCO'ya başvuracağız"

Selçuk Belediye Başkanı Bakıcı:- "Devecilik kültürü ve deve güreşlerinin UNESCO Somut Olmayan Dünya Mirası Listesi'ne girmesini sağlamak için altyapıyı hazırlıyoruz. Güçlü hazırlıklar sonrasında UNESCO'ya başvuracağız"

16 Ocak 2019 Çarşamba 10:48
"Deve güreşleri için UNESCO'ya başvuracağız"

İZMİR (AA) - Selçuk Belediye Başkanı Dahi Zeynel Bakıcı, devecilik kültürü ve deve güreşlerinin UNESCO Somut Olmayan Dünya Mirası Listesi'ne girmesini sağlamak için hazırlık yaptıklarını belirtti.

Selçuk Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deve güreşlerinin Kırkpınar'ı olarak kabul edilen Efes Deve Güreşleri Festivali'nin 37'ncisi 20 Ocak'ta yapılacak. Etkinlikte ev sahibi ilçenin yanı sıra Bodrum, Ortaklar, Söke, Denizli, Çanakkale gibi farklı il ve ilçelerden 124 deve güreşecek.

- "UNESCO'ya başvuracağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakıcı, Selçuk'ta düzenlenen deve güreşlerinin saha yapısı, seyircisi, ilçenin tarihsel ve kültürel özellikleri açısından diğer güreşlerden farklı bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Deve sahipleri için devesini Selçuk'ta güreştirmenin prestij kaynağı sayıldığını dile getiren Bakıcı, güreşlerin Deve Güreşleri ve Deve Güreşleri Federasyonu Yönetmeliği'ne uygun düzenlendiğini aktardı. Bakıcı, devecilik kültürünün Türk-İslam tarihi boyunca önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Devecilik kültürü ve deve güreşlerini bilimsel bir zemine oturtmak, deve güreşlerinin UNESCO Somut Olmayan Dünya Mirası Listesi'ne girmesini sağlamak üzere 17-19 Ocak'ta bu yıl üçüncüsü kez Uluslararası Selçuk Efes Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Sempozyumu düzenliyoruz. 37. kez düzenlenen, daha önce Time'a kapak olmuş, ses getiren deve güreşlerini sempozyum aracılığıyla bilimsel anlamda destekliyoruz. Bu kültürü bilimsel anlamda araştırmak, bilimsel verilerle geleceğe aktarmak istiyoruz. Devecilik kültürü ve deve güreşlerinin UNESCO Somut Olmayan Dünya Mirası Listesi'ne girmesini hedefliyoruz. Bunu Selçuk'un, ülkemizin, kültürün tanıtımı ve geleceğe aktarımı açısından önemsiyoruz. Elbette güçlü bir hazırlık yapmadan başvurmak başarılı sonuç getirmez. Devecilik kültürü ve deve güreşlerinin UNESCO Somut Olmayan Dünya Mirası Listesi'ne girmesini sağlamak için altyapıyı hazırlıyoruz. Güçlü hazırlıklar sonrasında UNESCO'ya başvuracağız."



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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 10:48
  1. selçuk
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