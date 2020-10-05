DEVA Partili Yeneroğlu, İslam düşmanı, PKK ve DHKP-C sempatizanı 'baro'nlara kol kanat gerdi

İslam’ın haram kıldığı zina ve “helak sebebi” olarak işaret edilen eşcinsel sapkınlıkla ilgili ayetler ışığında okuduğu hutbe nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a linç kampanyası başlatan, İslami kurum ve kuruluşları hedef gösteren, PKK ile DHKP-C gibi terör örgütlerinin hamiliğine soyunan baroları savunan DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, ilginç bir açıklamada bulundu.

Eşcinsel destekisi baroların hegomanyasını yıkacak 'çoklu baro' sistemine karşı çıkıp, eşcinsel destekçilerine kol kanat geren Mustafa Yeneroğlu, pandemi nedeniyle ertelenen seçimlerin 'hukuksuzluk olduğunu iddia etti.

"Bilindiği üzere, pandemiyle mücadeleyi gündemin birinci sırasına taşımamız gerekirken iktidarın derdi, kamuoyunda “çoklu baro” olarak bilinen bir düzenlemeyi Meclis’ten alelacele geçirmekti." ifadelerini kullanan Yeneroğlu, "Anayasa Mahkemesi, özellikle büyük illerdeki baroların Türkiye Barolar Birliği’ndeki etkinliğini azaltma amacı taşıyan bu tartışmalı düzenlemenin iptali için yapılan başvurunun esastan reddine karar verdi. Baro Genel Kurulları’nın ertelenmesine neden olan genelgenin, Anayasa Mahkemesi’nin kararından bir gün sonra yayınlanmasını oldukça manidar buluyoruz." açıklaması yaptı.

Genelge sebebiyle ekim ayında Baro Genel Kurul toplantıları ve seçimleri, aralık ayında ise Türkiye Barolar Birliği seçimleri gerçekleştirelemeyeceğini söyleyen Yeneroğlu, "Oysa Baroların Genel Kurul toplantılarını düzenleyerek seçim yapması hem kanundan kaynaklanan bir yükümlülük hem de Anayasa’nın teminatı altında olan toplanma özgürlüğü ile seçme ve seçilme haklarının kullanılmasının bir gereğidir." düşüncesini dile getirdi.

Yeneroğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Bu genelgenin amacının genel sağlığın korunması olmadığı çok açıktır. Hukuksuzluk düzenini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz, hukuksuzlukların hiçbirisine alışmayacağız. Anayasa ile güvence altına alınan tüm haklar, bu haklara ilişkin hukuka uygun olarak yapılabilecek tüm sınırlandırmalar herkes için eşit olarak uygulanmalıdır."

Yeneroğlu'nun savunduğu İslâm düşmanı baroların sicili bozuk