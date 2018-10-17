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Dev projede büyük gün yaklaşıyor! Erdoğan ve Aliyev birlikte açacak

İzmir Aliağa’da SOCAR’ın 6.3 milyar dolarlık yatırım değeriyle gerçekleştirdiği STAR Rafineri, üretim faaliyetine 19 Ekim Cuma günü düzenlenecek açılış töreni ile başlayacak. Bin 100 kişinin istihdam edileceği tesisin açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de katılacak.

17 Ekim 2018 Çarşamba 14:35
Dev projede büyük gün yaklaşıyor! Erdoğan ve Aliyev birlikte açacak

Türkiye'de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım olma özelliği taşıyan ve bünyesinde 20 fabrikayı barındıran STAR Rafineri, 19 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev, SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev, SOCAR Türkiye CEO'su Zaur Gahramanov, STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov ve Petlim Genel Müdürü Doğan Çırakoğlu'nun katılımının beklendiği törenle hizmete açılacak.

Bin 100 kişiyi istihdam edilecek

PETKİM tesislerin yanında 2011 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in temellerini atıp inşaatına başlanan, 2 bin 860 dönüme yayılan, üç iskelesi ve 20 üretim tesisiyle bir organize sanayi bölgesiyle aynı büyüklüğe sahip Star Rafineri, yaklaşık 6,3 milyar dolara mal oldu. Türkiye'de ilk kez rafineri petrokimya entegrasyonunu kuran tesis, açıldıktan sonra doğrudan bin 100 kişiyi istihdam edecek.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 14:35
  1. STAR Rafineri
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. İlham Aliyev
  4. Berat Albayrak
  5. SOCAR
  6. Mesut İlter
  7. PETKİM

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