Deşifre oldular! Kılıçdaroğlu'nun istifasını, Abdullah Gül ve FETÖ engellemiş

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar, bugün yayımlanan köşe yazısında gündemi sarsacak iddialarda bulundu. Önkibar, Abdullah Gül-FETÖ-Kılıçdaroğlu üçgeninin gizli planını deşifre etti.

İşte Önkibar'ın o yazısı...

GÜL, KILIÇDAROĞLU’NA NEDEN ‘İSTİFA ETME’ DEDİ

Gül, Kılıçdaroğlu’na neden ‘istifa etme’ dedi “Yazılamayanlar” isimli son kitabımda yazdım.

24 Haziran seçimleri ertesinde istifa kararı alan Kemal Kılıçdaroğlu’nu istifadan vazgeçiren Pensilvanya’dır...

Dinlediğime göre o süreçte Abdullah Gül de Kılıçdaroğlu’na aynı doğrultuda telkinlerde bulunmuş.

Gerekçeleri, Kemal Kılıçdaroğlu giderse CHP’nin ulusalcı çizgiye oturup HDP’ye tavır alması ve Tayyip Erdoğan’a karşı düşünülen geniş muhalefet cephesinin zarar görebileceği endişesi.

Oysa hem Fetullah hem Gül ve dolayısı ile ardındaki emperyal irade, CHP ile HDP’yi karşı karşıya getirmek istemiyor.

31 MART’I BEKLİYORLAR

Projeleri şudur:

Tayyip Erdoğan’ın ağırlaşan ekonomik koşullar nedeniyle 31 Mart seçimlerinde büyük bir vurgun yiyeceğini düşünüyorlar.

Bunun sonucu olarak AKP’de kırılmalar olacağı kanaatindeler.

Son günlerde dillendirilen AKP’den kopacakların kuracağı parti olayı budur.

İstanbul ve Ankara’yı kaybedip yüzde 35’lere düşecek iktidarın, iç ve dış baskılar sebebiyle bunalıp erken seçime mecbur kalacağını düşünüyorlar.

İşte Kılıçdaroğlu bu erken seçim sürecinde kilit konumunda olacak, zira onun CHP’nin başında kalması Abdullah Gül’ün ortak çatı adaylığı için olmazsa olmaz görülüyor ki hatırlayalım Kemal bey son Cumhurbaşkanlığı seçiminde Gül’ü “muhalefetin ortak adayı” olarak teklif etmişti.

İŞTE KURULAN OYUN

Eğer Kılıçdaroğlu CHP’nin başında olmazsa, kim olursa olsun Abdullah Gül’ün ortak adaylığına “evet” demez. Bu bilindiği için Gül-FETÖ ve ardındaki dış dinamikler Kılıçdaroğlu’na baskı kurup istifa ettirmediler.

Yapılan projeksiyon ve planlama şöyle:

İstanbul ile Ankara CHP tarafından kazanılırsa Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu garanti altına alacak.

Böyle bir seçim sonucu sonrası uç verecek siyasi depremle AKP’den geniş çaplı istifalar olacak.

Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek gibi Abdullah Gül’ün adamları olarak bilinen isimlerin kuracağı, Kürtçüleri kucaklayacak neo-liberal AKP, bugünkü AKP’den kopacakları bünyesine alacak ve Tayyip Erdoğan siyasi olarak kuşatılacak.

BİLGE VE BÜTÜNLEŞTİREN ADAM!

Abdullah Gül bu partiye katılmayıp “Bilge ve bütünleştiren Adam” pozlarıyla CHP, AKP’den kopanlar ve HDP’yi bir eksende buluşturacak ki HDP’lilerin Gül’e sıcak baktıkları bugünden sır değil.

Hayır aktardıklarım fantezi ya da komplo teorisi değil.

Tayip Erdoğan’ın seçimi kaybetmesine dayalı olarak kurulan oyundur.

Ancak gerçekçi olalım bu oyun tutmaz.

Birinci husus Kemal Kılıçdaroğlu dayatsa bile aklı başında hiçbir CHP’li Abdullah Gül’e oy vermez.

Aynı şekilde AKP’den memnun olmayanlar da Abdulah beyi kuşkulu ve sinsi buluyor.

Adullah Gül formülü sadece FETÖ darbesi başarılı olsa gündemde olur ve dayatılabilirdi. Bundan sonra Gül’ün şansı emin olun milyonda bir bile ihtimal değil.