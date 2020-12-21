  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla AA
Aktüel

DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla AA

Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1,7 milyonu geçti - ABD'deki cezaevlerinde 1700 mahkum Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Fransa Kovid-19 aşı uygulamasına pazar günü başlayacak - Rusya, Kovid-19’un daha bulaşıcı türünün ortaya çıktığı İngiltere ile hava yolu ulaşımını durdurdu - BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının AB'de kullanımı onaylandı

Yeniakit Publisher
2020-12-21 21:37:58 -
DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla AA

SARAYBOSNA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 77 milyon 429 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 703 bini, iyileşenlerin sayısı ise 54 milyon 325 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 18 milyon 301 bini, Hindistan'da 10 milyon 75 bini, Brezilya'da 7 milyon 241 bini ve Rusya'da 2 milyon 877 bini geçti.

ABD'deki cezaevlerinde yatan her 5 mahkumdan birinin Kovid-19 salgınına yakalandığı ve şimdiye kadar 1700 mahkumun hayatını kaybettiği belirtildi.

İngiliz süpermarket zinciri Sainsbury's, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü nedeniyle Fransa'nın uyguladığı kısıtlamalar yüzünden bazı ürünlerin bitebileceği uyarısı yaptı.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Kovid-19 aşısı uygulamasının pazar günü başlayacağını duyurdu.

İtalya'da salgın sırasındaki emeklerinden ötürü sağlık çalışanlarını onurlandırmak için hatıra para basılacak.

İspanya'da, salgının sosyo-ekonomik etkilerini en ağır hisseden sektörlerin başında gösterilen restoran ve kafeteryalar, yardım taleplerini hükümete duyurabilmek için eylemlerini sürdürdü.

Rusya, Kovid-19'un daha bulaşıcı bir türünün ortaya çıktığı İngiltere ile hava yolu ulaşımını bir hafta durduracağını duyurdu.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının Avrupa Birliği’nde (AB) kullanılmasına onay verirken, AB de EMA tarafından verilen kullanım onayını tasdik etti ve dağıtım izni verdi.

- Gana'da Kovid-19 nedeniyle yeni kısıtlamalar getirildi

Sırbistan'da hükümet, alışveriş merkezleri, giyim mağazaları, kafe ve restoran gibi işletmelerin hafta içi yerel saat ile 20.00'ye kadar faaliyet göstereceğini açıkladı.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, ülkesinde geçen hafta kullanımı onaylanan Pfizer ve BionTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının, gelecek haftadan itibaren uygulanmaya başlayacağını açıkladı.

Gana'da, vakaların artması nedeniyle ülkede yeni kısıtlamalar getirildi. Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, Noel kutlamaları sırasında ülkedeki tüm restoranlar, gece kulüpleri, barlar ve sahillerin açık olmayacağını ifade etti.

Güney Kora Ulusal Mahkeme İdaresi, mahkemelere faaliyetlerine 3 hafta ara verme önerisinde bulundu. Kurum, mahkeme salonlarında bulaşı önleyebilmek için yargıçlardan, 22 Aralık'tan itibaren duruşmaları ertelemelerini istedi.

Sri Lanka'nın eski Cumhurbaşkanı Chandrika Bandaranaike Kumaratunga, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin cesetlerinin din hassasiyeti gözetilmeden zorla krematoryumlarda yakılmasına tepki gösterdi.

Kenya Tıp Doktorları, Eczacılar ve Diş Hekimleri Birliği (KMPDU), Kovid-19 tedbirlerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle greve başladı.

- Güney Afrika'da mutasyona uğrayan koronavirüs daha hızlı yayılıyor

Avustralya yönetimi, ülkenin en büyük şehri Sidney’de artan Kovid-19 vakalarını önlemek amacıyla, kentteki vatandaşlar için diğer bölge ve eyaletlere giriş yasağı kararı aldı. Yetkililer, gece yarısından sonra Sidney Havalimanından bazı uçuşların iptal edildiğini bildirdi.

Pakistan Senatosundan milletvekili Kalsum Parvin, Kovid-19 dolayısıyla hayatını kaybetti.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Yüksek Mahkeme, yönetimin geçen yıl getirdiği "gösteriler sırasında" maske takılması yasağının yerinde olduğuna karar verdi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış yeni halinin öncekinden daha hızlı yayıldığını duyurdu.

Tayland'da binlerce kişi Kovid-19 testi yaptırmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Bangkok’un Samut Sakhon kentinde binlerce Taylandlı üçlü sıralar halinde kuyruk oluşturarak Kovid-19 testi yaptırmayı bekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusları kızdıracak sözler: 5 milyonluk Türk silahı...
Teknoloji

Rusları kızdıracak sözler: 5 milyonluk Türk silahı...

Foreign Affairs internet sitesindeki bir makalede, Karabağ savaşıyla ilgili olarak "5 milyonluk Türk silahı, 300 milyonluk Rus silahını imha..
Fatih Altaylı kaynağını açıkladı! İşte Altaylı'ya göre çok değerli olan o Prof'un süreçteki rolü!
Gündem

Fatih Altaylı kaynağını açıkladı! İşte Altaylı'ya göre çok değerli olan o Prof'un süreçteki rolü!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Fatih Altaylı'ya ders niteliğindeki açıklamasından sonra Altaylı, "Bu bilgiyi ve belgeyi bana veren tüm Tür..
Fuat Oktay'dan flaş yaptırım açıklaması
Gündem

Fuat Oktay'dan flaş yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yaptırımlarla Türkiye ile mücadele değil, Türkiye ile birliktelik ve Türkiye ile dostluk kazandırır. B..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay