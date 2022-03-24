Deprem nerede oldu? Son deprem nerede oldu? Deprem son dakika...

Türkiye deprem kuşağında yer aldığında her gün irili ufaklı depremle söz konusu olmakta. Depremin yıkıcı etkisi herkes tarafından bilinmekte. Bunun için vatandaşlar deprem fay hattı sorgusu yaparken bir yandanda deprem mi oldu, deprem nerede oldu? Son deprem nerede yaşandı? Depremin büyüklüğü ne kadar? Depremde yıkılan, çöken binalar oldu mu? sorularını sormakta. İşte AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.