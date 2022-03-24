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Aktüel Deprem nerede oldu? Son deprem nerede oldu? Deprem son dakika...
Aktüel

Deprem nerede oldu? Son deprem nerede oldu? Deprem son dakika...

Türkiye deprem kuşağında yer aldığında her gün irili ufaklı depremle söz konusu olmakta. Depremin yıkıcı etkisi herkes tarafından bilinmekte. Bunun için vatandaşlar deprem fay hattı sorgusu yaparken bir yandanda deprem mi oldu, deprem nerede oldu? Son deprem nerede yaşandı? Depremin büyüklüğü ne kadar? Depremde yıkılan, çöken binalar oldu mu? sorularını sormakta. İşte AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.

Yeniakit Publisher
2022-03-24 09:02:00 - 2022-03-24 09:28:12
Deprem nerede oldu? Son deprem nerede oldu? Deprem son dakika...

Son dakika deprem haberleri: Kandilli Rasathanesi, Erzincan'ın Kedek ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.Kedek ilçesinde saat 04.59 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre 24 Mart 2022 Perşembe günü meydana gelen depremler şunlar oldu:

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 24 Mart 2022 Perşembe  son depremler listesi ise şu şekilde:

AFAD son depremler listesi sorgulama ekranı

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