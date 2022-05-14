Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, büyüklüğü ne kadar? 14 Mayıs son depremler listesi:
Türkiye’nin bir deprem kuşağında yer alması nedeniyle neredeyse her gün irli ufaklı depremler meydana gelmekte. Hal böyle olunca da vatandaşlar bugün deprem mi oldu? Deprem bugün nerede oldu? Deprem büyüklüğü kaç? Kandilli Rasathanesi, AFAD son depremler listesi nedir? gibi sorular da bir hayli sorulmakta.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.08'de merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir açıkları olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deniz yüzeyinin 10,62 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, İzmir'in Çeşme ilçesine 7,27 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun İzmir. Çeşme ilçesi açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadesi kullanıldı. AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 19,23'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD son depremler listesi