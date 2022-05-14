Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, büyüklüğü ne kadar? 14 Mayıs son depremler listesi:

Türkiye’nin bir deprem kuşağında yer alması nedeniyle neredeyse her gün irli ufaklı depremler meydana gelmekte. Hal böyle olunca da vatandaşlar bugün deprem mi oldu? Deprem bugün nerede oldu? Deprem büyüklüğü kaç? Kandilli Rasathanesi, AFAD son depremler listesi nedir? gibi sorular da bir hayli sorulmakta.