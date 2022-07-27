Deprem mi oldu? AFAD nerede deprem oldu? Bugün deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?
Az önce deprem nerede oldu? Son dakika! Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, bugün deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? soruları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Türkiye’nin deprem bölgesinde yer alması nedeniyle her gün neredeyse irili ufaklı depremler yaşanmakta. Depremle sallandığını hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sorguluyor.
Deprem haberleri gelmeye devam ederken AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi internet üzerinden araştırıyor. Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması sonucu depremler yaşanmakta. "Son dakika deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?" sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor.
Son dakika haberine göre, Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımına göre; Kahramanmaraş'ta saat 18.38'de yerin 5 km derinlikte, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD son depremler listesi için tıklayın
Kandilli Rasathanesi son depremler listesi için tıklayın