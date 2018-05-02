Deportivo kararını verdi! Emre Çolak takımda...

La Liga'ya veda eden Deportivo'dan Emre Çolak kararı! Seneye 2. Lig'de mücadele edecek olan Deportivo La Coruna, aralarında Emre Çolak'ın bulunduğu önemli isimleri kadroda tutmayı planlıyor.

İspanyol basınında yer alan habere göre; gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek olan Deportivo, şimdiden gelecek sezonun hazırlıklarına başladı.

Takımda kiralık olarak forma giyen Valverde, Bakkali, Lucas Perez ve Adrian'ın, bonservislerini elinden bulunduran kulüplere geri döneceği kaydedildi.

Deportivo'nun; gelecek sezon için takım için büyük önem taşıyacağını düşündüğü isimleri ise kadrosunda tutmak istediği vurgulandı.

Fede Cartabia, Pedro Mosquera, Emre Çolak, Schar ve Luisinho gibi oyunculara teklifler olduğu ancak bu oyuncuların kulübe olan bağlılıklarını gösterdiği ve Deportivo'nun bu isimleri elinde tutmayı umduğunun altı çizildi.

Teknik direktör Clarence Seedorf ile yola devam edilip edilmeyeceğinin ise yeni sportif direktörün belli olmasından sonra netleşeceği belirtildi.7

Kaynak:Ajansspor