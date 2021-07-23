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Aktüel Denizli'de trafik kazası: Yaralılar var
Aktüel

Denizli'de trafik kazası: Yaralılar var

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki otomobil ile bir cipin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 12:07:00 -
Denizli'de trafik kazası: Yaralılar var

Zekeriya Arslan idaresindeki 35 FV 374 plakalı otomobil, Denizli-Antalya yolu Şahin Tepesi mevkisinde karşıdan gelen Ali Orgun'un kullandığı 01 ADL 614 plakalı cip ve Olgun Gökduman yönetimindeki 34 AND 994 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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