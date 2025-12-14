  • İSTANBUL
Yerel

Denizler için fırtına uyarısı!

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:
Denizler için fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, denizlerde beklenen hava koşullarına ilişkin yeni bir değerlendirme yayımladı.

Yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'de fırtına, Batı Karadeniz ile Ege Denizi'nde ise fırtınamsı rüzgârların etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'de fırtına, Batı Karadeniz ile Ege Denizi’nde ise fırtınamsı rüzgârların etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Karadeniz'de hava genel olarak parçalı ve çok bulutlu olacak, yer yer sağanak yağış görülecek. Batı Karadeniz’de rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, günün ilerleyen saatlerinde kuzeybatıdan esmesi beklenirken; Doğu Karadeniz'de rüzgârın zaman zaman kuvvetini artırarak yer yer 6 kuvvete ulaşacağı tahmin ediliyor. Dalga boyunun doğu kesimlerde 2,5 metreye kadar çıkabileceği belirtiliyor.

 

Marmara Denizi’nde parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülürken, rüzgârın kuzey ve kuzeydoğudan orta kuvvette esmesi bekleniyor. Dalga yüksekliğinin ise 1,5 metreyi geçmeyeceği bildirildi.

Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık olacak. Kuzey ve Güney Ege’de rüzgârın zaman zaman kuvvetlenerek akşam saatlerinde 7 kuvvete ulaşması bekleniyor. Dalga yüksekliği yer yer 2,5 metreyi bulabilir.

Akdeniz'de parçalı ve az bulutlu hava hâkim olacak. Rüzgârın batı ve doğu kesimlerde farklı yönlerden orta kuvvette esmesi, dalga boyunun ise 2 metre civarında seyretmesi öngörülüyor.

Van Gölü'nde ise hava açık ve az bulutlu olacak. Rüzgârın batı ve güneybatı yönlerden zaman zaman kuvvetlenmesi beklenirken, dalga yüksekliği 75 santimetreye kadar çıkabilecek.

