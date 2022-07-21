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Aktüel Denizi kirlettiği belirlenen yüzer kreyne 1 milyon 333 bin lira ceza
Aktüel

Denizi kirlettiği belirlenen yüzer kreyne 1 milyon 333 bin lira ceza

Yalova'da tersaneler bölgesinde denizi kirlettiği tespit edilen yüzer kreyne 1 milyon 333 bin lira ceza kesildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-21 20:05:00 -
Denizi kirlettiği belirlenen yüzer kreyne 1 milyon 333 bin lira ceza

Yalova'da tersaneler bölgesinde denizi kirlettiği tespit edilen yüzer kreyne 1 milyon 333 bin lira ceza uygulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklaya göre, İzmit Körfezi'nin kontrol ve denetlenmesi amacıyla belediyenin çevre uçağının kontrol uçuşu sırasında, Yalova tersaneler bölgesinde, denizde petrol türevi kirlilik olduğu saptandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, kirliliğe neden olan yüzer kreyne yönelik gerekli işlemler başlatılarak 1 milyon 333 bin ceza kesildi.

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