0553 313 94 23

Deniz Türüç’ten transfer açıklaması

İstikbal Mobilya Kayserispor kaptanı Deniz Türüç, transferi ile ilgili açıklama yaptı.

02 Temmuz 2019 Salı 09:19
Deniz Türüç’ten transfer açıklaması

İstikbal Mobilya Kayserispor kaptanı Deniz Türüç, transferi ile ilgili açıklama yaptı.


Ailesi ile birlikte tatilde olan kaptan Deniz Türüç’ün yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği ise merak konusu oldu. Hem Avrupa’dan hem de Türkiye’den birçok takımdan teklifler alan ancak ciddi bir alıcısı olmayan Deniz Türüç takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.


Sarı-Kırmızılı takım ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ve 10 Milyon Euro bonservis bedeli belirlenen Deniz Türüç, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamaya yayımladı.Deniz “İstikbal Mobilya Kayserispor’da 4 yıl boyunca futbol oynadım. Kulübüm bana çok şey kattı. Ben de elimden geleni her zaman vermeye çalıştım. 1 yıl daha sözleşmem var. Avrupa’dan ve Türkiye’dengelen teklifler hem beni hem de Kayserispor’u mutlu ettiği takdirde oturup konuşulur. Bunun haricindedaha önce de açıkladığım gibi kaptan olduğum takımda forma giymekten çok mutluyum. Başkanım ve menajerim de konuya hakim ve ona göre davranıyorlar. Kayseri’de mutsuz olduğum söylentileri başta olmak üzere açıklamam dışında tüm haberler asılsızdır” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 09:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa güne yükselişle başladı
    1. Borsa güne yükselişle başladı
    2. Astana Finans Günleri
    3. Wee Baby kazanan talihlisine arabasını..
    4. Dondurmalı profiterol tarifi | Yaz..
    5. İstanbul merkezli FETÖ..
    6. GÜNCELLEME - FETÖ'nün askeri mahrem..
    7. İsrail güçleri 22 Filistinliyi..
    8. INEVA, Dünya Enerji Ödülü’nde..
    9. Başkan Yılmaz, Kadın Erkek Eşitliği..
    10. TİKA’dan Gürcü kamu görevlilerine..
    11. Hindistan'da çöken duvarlar 16 can aldı
    12. İl Genel Meclisi’nin temmuz ayındaki..
    13. Mahsur kalan inek ve kedi, itfaiye..
    14. İran OPEC'in petrol üretimini kısma..
    15. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve..
    16. Adana'da sahte içki imalathanesine..
    17. Tuşba Belediyesi personeline ‘kanser’..
    18. Amansız hastalıktan 'literatürlük..
    19. Mumbai’de yağış nedeniyle duvar çöktü:..
    20. Eğitim-Bir-Sen yükseköğretimi masaya..
    21. 'Akıllı ambulans'lar Bolu'da hizmette!
    22. Kayseri'de DEAŞ operasyonu
    23. Keçiörengücü, Serkan Özbalta ile devam..
    24. Narayan Hosmane: Borla tedavi kanseri..
    25. GÜNCELLEME - FETÖ'nün TSK..
    26. Yunuslar Akçakoca’da da çocukların..
    27. Fındık işçileri için bir araya geldiler
    28. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca..
    29. Zeyna’yı ‘Sevgi’ hayata yeniden bağladı
    30. Adana'daki orman yangını
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    G-20'de ilginç anlar! Sisi ve Selman kaçacak yer aradı
    G-20'de ilginç anlar! Sisi ve Selman kaçacak yer aradı