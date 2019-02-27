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Deniz Türüç kimdir nereli ve kaç yaşında? Deniz Türüç Galatasaray transfer

Galatasaray Kulübü, Fatih Terim'in talebi üzerine yeni sezon transferleri için harekete geçti ve ilk transfer ise yapıldı. Galatasaray, Kayseri’de oynayan Deniz Türüç ile prensipte anlaşmaya varıldı. Peki Deniz Türüç kimdir? Deniz Türüç nereli ve kaç yaşında? Deniz Türüç nerede oynuyor?

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:45
Deniz Türüç kimdir nereli ve kaç yaşında? Deniz Türüç Galatasaray transfer

Galatasaray Kulübü, Fatih Terim'in talebi üzerine yeni sezon transferleri için harekete geçti ve ilk transfer ise yapıldı. Galatasaray, Kayseri’de oynayan Deniz Türüç ile prensipte anlaşmaya varıldı. Peki Deniz Türüç kimdir? Deniz Türüç nereli ve kaç yaşında? Deniz Türüç nerede oynuyor?

Takım içindeki yerli kalitesini artırma kararı alan sarı-kırmızılı kulüp ilk hamlesini yaptı ve Kayseri'nin yıldızı Deniz Türüç'le ön görüşmeyi gerçekleştirdi. Deniz Türüç, futbolu yakından takip eden kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Milli takım forması giyen Deniz Türüç, futbolseverlerin merak ettiği isim oldu. İşte, Deniz Türüç hakkında merak edilen bazı detaylar

Deniz Türüç kimdir?

Deniz Türüç, futbola Hollanda da Enchedese Boys takımında başladı.Daha sonra FC Twente ve De Graafschap kuluplerinde forma giydi. Go Ahead Eagles takımına transfer oldu ve 2012 yılında profesyonel oldu.

Go Ahead Eagles

2012-2013

2012-2013 Sezonunda, ilk profosyonel sözleşmesini imzaladı. Eredivisie 22 maç, Play-Offs Promotie/Degradatie 6 maç, KNVB Beker 2 maç toplam 30 maçta (1 gol 5 asist) performans sergiledi.

2013-2014

2013-2014 Sezonunda, Eredivisie 31 maç, KNVB Beker 2 maç, toplam 33 maçta (3 gol 2 asist) performans sergiledi.

2014-2015

2014-2015 Sezonunda, Eredivisie 29 maç, Play-Offs Promotie/Degradatie 2 maç, Beloften 1 maç, KNVB Beker 1 maç toplamda 33 maçta (2 gol 3 asist) performans sergiledi. Sezon sonunda Süper Lig takımlarından Kayserispor takımına 500 Bin € bonservis bedeliyle transfer oldu.

Kayserispor

2015-2016

2015-2016 Sezonunda, Hollanda'nın, Go Ahead Eagles takımından, 500 Bin € bonservis bedeliyle, Kayserispor takımına transfer oldu. Süper Lig 32 maç, Türkiye Kupası 8 maç, Avrupa Ligi Elemeleri 2 maç toplamda 42 maça çıktı. (6 gol 1 asist) performans sergiledi.

2016-2017

2016-2017 Sezonunda, teknik direktör: Hakan Kutlu yönetimindeki Kayserispor'da ilk 11'in değişilmez isimlerinden biri oldu. Süper Lig'in ikinci haftasında 28 Ağustos 2016 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynanan maçta, Deniz Türüç'ün 27.dk da Serbest vuruştan ortasını, Welliton gole çevirdi.45.dk da yine serbest vuruştan ortasını Welliton gole çevirdi. Deniz Türüç sezona 2 asist ile başladı. Fenerbahçe SK ile Kayserispor 3-3 berabere kaldı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:45
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