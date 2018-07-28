Denayer'den flaş Galatasaray paylaşımı!

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz bir kez daha Manchester City'den kiraladığı Jason Denayer, sözleşmesinin bitmesinin ardından yeniden City'e dönmüştü.



Premier Lig devinin sezon öncesi kampında da yer alan Belçikalı stoperin adı, yaz transfer döneminde bir kez daha Sarı Kırmızılı kulüp için geçmişti.



Cim Bom'un bir kez daha kiralamak istediği öne sürülen 23 yaşındaki defans oyuncusunun sosyal medyadan yaptığı paylaşım ise gündeme bomba gibi düştü.



Instagram Story'den bir aslan fotoğrafı yayınlayan Denayer'ın bu paylaşımı, Sarı Kırmızılı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.