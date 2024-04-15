DEM'li belediye Muşlu vatandaşın ekmeğiyle oynadı! 500 çift ayakkabıyı ateşe verdi
DEM Partili Muş Belediyesi bir vatandaşa deposunu boşalttırdı. Sinir krizi geçiren vatandaş depoyu ateşe verdi.
Önceki dönemde AK Partili belediye yönetimi tarafından yapılan denetimlerde Erkan Kandemir’e ait dükkanın depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. Belediye tarafından yaklaşık bir yıl önce Kandemir’e Kent Meydanı'nda bulunan merdiven altı bir depo, geçici süreliğine tahsis edilerek mağduriyeti giderildi.
DEM Parti Muş Belediyesi'ni kazandıktan sonra, Kandemir'in eşyalarını dışarı attı.
Sinir krizi geçiren Kandemir 500 çift ayakkabıyı ateşe verdi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kendisinin de yüzü yanan Kandemir, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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