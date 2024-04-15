  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O ülkenin devasa amfibi hücum gemisi İstanbul’a demirledi: TGC Anadolu Gemisine benzerliği dikkat çekti

Juan Carlos amfibi hücum gemisi İstanbul’da!

İBB’de seçim sonrası ilk meclis toplantısı yapıldı: İşte yaşananlar... Merakla bekleniyordu

Suudi Arabistan ve BAE saldırı bilgilerini ABD ile paylaştı! Arap hükümeti yetkilileri gizlice anlaştılar

Paşinyan’ın, 1915 olaylarına ilişkin sözleri muhalefeti öfkelendirdi: “Soykırım” sözcüğünü kullanmadı

Gazze'ye insani yardım Ürdün'den... Havadan görüntülendi! Destek için hava üslerini harekete geçirdiler

PKK Batı'ya yalvardı! Geliyorlar bizi tanıyın

Terör inleri yerle bir edildi! 4 PKK'lı terörist ex

Rotasını Türkiye'ye çevirdi: O ülkeden Türkiye'ye pazartesi gelecek, cuma yurdumuzdan tamamen çıkacak!

Dünya Bankası’nın ülkeleri tedirgin eden raporu yayımlandı: Zengin ile yoksul arasındaki uçurum giderek büyüyor
Gündem DEM'li belediye Muşlu vatandaşın ekmeğiyle oynadı! 500 çift ayakkabıyı ateşe verdi
Gündem

DEM'li belediye Muşlu vatandaşın ekmeğiyle oynadı! 500 çift ayakkabıyı ateşe verdi

Yeniakit Publisher
2024-04-15 22:36:00 - 2024-04-15 23:05:49

DEM Partili Muş Belediyesi bir vatandaşa deposunu boşalttırdı. Sinir krizi geçiren vatandaş depoyu ateşe verdi.

Önceki dönemde AK Partili belediye yönetimi tarafından yapılan denetimlerde Erkan Kandemir’e ait dükkanın depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. Belediye tarafından yaklaşık bir yıl önce Kandemir’e Kent Meydanı'nda bulunan merdiven altı bir depo, geçici süreliğine tahsis edilerek mağduriyeti giderildi.

DEM Parti Muş Belediyesi'ni kazandıktan sonra, Kandemir'in eşyalarını dışarı attı.

Sinir krizi geçiren Kandemir 500 çift ayakkabıyı ateşe verdi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kendisinin de yüzü yanan Kandemir, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Seçim bitti, pazarlıklar ortaya çıktı... DEM Parti, kirli işbirliğini açıkladı!
Seçim bitti, pazarlıklar ortaya çıktı... DEM Parti, kirli işbirliğini açıkladı!

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Seçim bitti, pazarlıklar ortaya çıktı... DEM Parti, kirli işbirliğini açıkladı!

Terör sevici DEM Parti Batman'ın 5 ilçesinde de kaybetti!
Terör sevici DEM Parti Batman'ın 5 ilçesinde de kaybetti!

Gündem

Terör sevici DEM Parti Batman'ın 5 ilçesinde de kaybetti!

Seçim sonrası DEM Parti provokasyona başladı! Teröristbaşının yeğeninden mesaj
Seçim sonrası DEM Parti provokasyona başladı! Teröristbaşının yeğeninden mesaj

Gündem

Seçim sonrası DEM Parti provokasyona başladı! Teröristbaşının yeğeninden mesaj

Kemalistler mutluysa diyecek bir şey yok! DEM'in İBB grubunda CHP kıyağı
Kemalistler mutluysa diyecek bir şey yok! DEM'in İBB grubunda CHP kıyağı

Siyaset

Kemalistler mutluysa diyecek bir şey yok! DEM'in İBB grubunda CHP kıyağı

Ekrem ‘Hizmette benden daha iyisi daha doğmadı’ demişti… İstanbul cezayı kendine kesmiş
Ekrem ‘Hizmette benden daha iyisi daha doğmadı’ demişti… İstanbul cezayı kendine kesmiş

Gündem

Ekrem ‘Hizmette benden daha iyisi daha doğmadı’ demişti… İstanbul cezayı kendine kesmiş

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekrem İstanbulluyla dalga geçti! 5 yıl boyunca büyük hizmet etmişler..
Siyaset

Ekrem İstanbulluyla dalga geçti! 5 yıl boyunca büyük hizmet etmişler..

CHP'li Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 31 Mart seçiminin ardından ilk oturumunu gerçekleştirdi. İmamoğlu..
56 yıllık itiraf geldi! Grayam cinayeti çözüldü: ABD'li asker gündem oldu! Bakın ne dedi... Öğrenince şaşıracaksınız
Aktüel

56 yıllık itiraf geldi! Grayam cinayeti çözüldü: ABD'li asker gündem oldu! Bakın ne dedi... Öğrenince şaşıracaksınız

İkinci Dünya Savaşı gazisi Hiram Grayam cinayetinde Eski ABD'li asker itirafı dikkat çekti. Verilen detaylarda sır perdesi 56 yıl sonra gele..
Ünlü medya şirketi iflas bayrağını çekti! DEV marka konkordato ilan edebilir: 20 yıl önce kurulmuştu, ortağıydı
Ekonomi

Ünlü medya şirketi iflas bayrağını çekti! DEV marka konkordato ilan edebilir: 20 yıl önce kurulmuştu, ortağıydı

Ünlü medya şirketi Factory Transmedia iflas ettiğini duyurdu. Bu durum başarılı görünen bir şirketi iflasa ve tasfiyeye sürükledi...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23